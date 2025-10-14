Вячеслав Фетисов: «В СКА сложилась непростая ситуация, но Ларионов – опытный тренер, сумеет справиться с вызовами. Надеюсь, что у него со временем будет все отлажено»
Вячеслав Фетисов оценил работу Игоря Ларионова в СКА.
Петербургский клуб под руководством тренера находится на восьмой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 15 очков в 14 матчах.
«В СКА сейчас сложилась непростая история.
Но Игорь уже опытный тренер, и я думаю, что он сумеет справиться со всеми вызовами.
Ведь самое главное – не как начать сезон, а как его завершить. И для того, чтобы успешно завершить чемпионат, надо, чтобы в команде был полный порядок.
Я надеюсь, что у Игоря в СКА со временем все будет отлажено», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
