30-летний Бураковски провел 700 матчей в НХЛ. Двукратный обладатель Кубка Стэнли набрал 390 очков
Андре Бураковски сыграл 700-й матч в НХЛ.
Шведский нападающий «Чикаго» принял участие в игре регулярного чемпионата против «Юты» (3:1), которым для него 700-м в лиге.
На данный момент 30-летний форвард набрал 390 (155+235) очков.
Андре Бураковски выиграл два Кубка Стэнли – по одному в составе «Вашингтона» и «Колорадо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости