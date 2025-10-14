30-летний Бураковски провел 700 матчей в НХЛ. Двукратный обладатель Кубка Стэнли набрал 390 очков

Андре Бураковски сыграл 700-й матч в НХЛ.

Шведский нападающий «Чикаго » принял участие в игре регулярного чемпионата против «Юты» (3:1), которым для него 700-м в лиге.

На данный момент 30-летний форвард набрал 390 (155+235) очков.

Андре Бураковски выиграл два Кубка Стэнли – по одному в составе «Вашингтона » и «Колорадо ».