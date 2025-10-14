Саша Хмелевски забил первый гол за «Ак Барс».

Нападающий отличился в матче против «Салавата Юлаева » (4:1, 2-й перерыв).

Саша отпраздновал шайбу в ворота бывшей команды, а зрители на «Уфа-Арене» ему свистели.

Теперь на его счету 3 (2+1) балла в 7 играх за клуб из Казани.

Напомним, «Салават» обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс » 23 сентября.