Хмелевски забил первый гол за «Ак Барс» – «Салавату». Саша праздновал шайбу в ворота бывшей команды, зрители в Уфе ему свистели
Саша Хмелевски забил первый гол за «Ак Барс».
Нападающий отличился в матче против «Салавата Юлаева» (4:1, 2-й перерыв).
Саша отпраздновал шайбу в ворота бывшей команды, а зрители на «Уфа-Арене» ему свистели.
Теперь на его счету 3 (2+1) балла в 7 играх за клуб из Казани.
Напомним, «Салават» обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс» 23 сентября.
