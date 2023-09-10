Вячеслав Козлов взял бы в команду Овечкина, а не Кросби: «На нем можно много заработать, когда он побьет рекорд Гретцки»
Вячеслав Козлов взял бы в свою команду Александра Овечкина, а не Сидни Кросби.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– В свою команду я бы взял Овечкина, потому что на нем можно много заработать, когда он побьет рекорд Гретцки.
– Макдэвид или Маккиннон?
– Макдэвид, – сказал бывший игрок «Детройта», сейчас работающий тренером в «Динамо».
4 комментария