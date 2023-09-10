Вячеслав Козлов взял бы в команду Овечкина, а не Кросби: «На нем можно много заработать, когда он побьет рекорд Гретцки»

Вячеслав Козлов взял бы в свою команду Александра Овечкина, а не Сидни Кросби.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (822), уступая лишь (894).

– или ?

– В свою команду я бы взял Овечкина, потому что на нем можно много заработать, когда он побьет рекорд Гретцки.

– Макдэвид или Маккиннон?

– Макдэвид, – сказал бывший игрок «Детройта», сейчас работающий тренером в «Динамо».