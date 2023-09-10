Вячеслав Козлов взял бы в команду Овечкина, а не Кросби: «На нем можно много заработать, когда он побьет рекорд Гретцки»

Теги Питтсбург Вашингтон Колорадо Эдмонтон Сидни Кросби Вячеслав Козлов Александр Овечкин Уэйн Гретцки бизнес НХЛ рекорды Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Вячеслав Козлов взял бы в свою команду Александра Овечкина, а не Сидни Кросби.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Кросби или Овечкин?

– В свою команду я бы взял Овечкина, потому что на нем можно много заработать, когда он побьет рекорд Гретцки.

– Макдэвид или Маккиннон?

– Макдэвид, – сказал бывший игрок «Детройта», сейчас работающий тренером в «Динамо». 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pink Floyd1276
Лузеров выбрал - не видать тебе заветной чашки, Goatов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
serginn
В твоей команде он рекорд Грецки не побьет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Для заработать тогда бы уж лучше сразу Месси взял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Гэниально. А на 3 чашках никак не заработать?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий