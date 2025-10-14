Защитник «Авангарда» Шарипзянов нанес 9 бросков в 1-м периоде матча с «Трактором». Команда Буше перебросала соперника 24:9 и забила 4 гола

«Авангард» забил четыре гола в первом периоде матча против «Трактора».

Команда тренера Ги Буше ведет со счетом 4:2 после 20 минут в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Авангард » перебросал соперника со счетом 24:9 в первом периоде (37:26 – в сторону ворот), сыграв три раза в большинстве и реализовав одну попытку.

Капитан команды, защитник Дамир Шарипзянов набрал 2 (1+1) очка и нанес девять бросков в створ за один первый период.