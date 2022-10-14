Малкин, Кросби и Летанг сыграли вместе в 17-м сезоне за карьеру, повторив рекорд для топ-4 лиг Северной Америки
Малкин, Кросби и Летанг сыграли вместе 17 сезонов, повторив рекорд для топ-4 лиг Америки.
Три игрока «Питтсбурга» – защитник Крис Летанг, форварды Сидни Кросби и Евгений Малкин – приняли участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:2).
Это их 17-й сезон в качестве одноклубников. Трио повторило рекорд для топ-4 спортивных лиг Северной Америки по продолжительности такой серии.
Он был установлен игроками бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дереком Джитером, Мариано Риверой и Хорхе Посадой (играли вместе с 1995 по 2011 годы).
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