Малкин, Кросби и Летанг сыграли вместе в 17-м сезоне за карьеру, повторив рекорд для топ-4 лиг Северной Америки

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ рекорды MLB Янкис Мариано Ривера Дерек Джитер Хоккей

Малкин, Кросби и Летанг сыграли вместе 17 сезонов, повторив рекорд для топ-4 лиг Америки.

Три игрока «Питтсбурга» – защитник Крис Летанг, форварды Сидни Кросби и Евгений Малкин – приняли участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:2). 

Это их 17-й сезон в качестве одноклубников. Трио повторило рекорд для топ-4 спортивных лиг Северной Америки по продолжительности такой серии. 

Он был установлен игроками бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дереком Джитером, Мариано Риверой и Хорхе Посадой (играли вместе с 1995 по 2011 годы). 

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