Летанг, Кросби и Малкин – второе трио в истории НХЛ с 1000 играми как партнеры в одном клубе. Копитар, Даути и Браун в «Лос-Анджелесе» – первое
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг провел 1000-й матч в НХЛ.
Канадец принял участие в игре регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:2).
Хоккеист выступает за «Пингвинс» на протяжении всей карьеры. Летанг набрал 686 (154+532) очков в лиге.
Летанг, Сидни Кросби и Евгений Малкин стали вторым трио, которые сыграли 1000 матчей в НХЛ как партнеры по одному клубу.
Первыми такого достижения добились хоккеисты «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, Дрю Даути и Дастин Браун.
Летанг также стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», который сыграл 1000 матчей в НХЛ, присоединившись к Кросби (1185 игр) и Малкину (1058 игр).
Ну, а может кто и раньше...