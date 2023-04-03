Летанг, Кросби и Малкин – второе трио в истории НХЛ с 1000 играми как партнеры в одном клубе. Копитар, Даути и Браун в «Лос-Анджелесе» – первое

Защитник «Питтсбурга» провел 1000-й матч в .

Канадец принял участие в игре регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:2).

Хоккеист выступает за «Пингвинс» на протяжении всей карьеры. Летанг набрал 686 (154+532) очков в лиге.

Летанг, и стали вторым трио, которые сыграли 1000 матчей в НХЛ как партнеры по одному клубу.

Первыми такого достижения добились хоккеисты « » , и .

Летанг также стал третьим игроком в истории « », который сыграл 1000 матчей в НХЛ, присоединившись к Кросби (1185 игр) и Малкину (1058 игр).