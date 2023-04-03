Летанг, Кросби и Малкин – второе трио в истории НХЛ с 1000 играми как партнеры в одном клубе. Копитар, Даути и Браун в «Лос-Анджелесе» – первое

Теги Питтсбург Лос-Анджелес Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби Дастин Браун Анже Копитар НХЛ Дрю Даути Хоккей

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг провел 1000-й матч в НХЛ.

Канадец принял участие в игре регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:2).

Хоккеист выступает за «Пингвинс» на протяжении всей карьеры. Летанг набрал 686 (154+532) очков в лиге.

Летанг, Сидни Кросби и Евгений Малкин стали вторым трио, которые сыграли 1000 матчей в НХЛ как партнеры по одному клубу.

Первыми такого достижения добились хоккеисты «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, Дрю Даути и Дастин Браун.

Летанг также стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», который сыграл 1000 матчей в НХЛ, присоединившись к Кросби (1185 игр) и Малкину (1058 игр).

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7 комментариев

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t0ni12
Ответ REY
Хотя, в следующем году может их опередить, если без травм, бостонское: Бержерон, Крейчи, Маршан - 942 матча
Крейчи и Бержерон, весьма вероятно, завершат карьеру летом, но... Чем черт не шутит.
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t0ni12
Ответ REY
На подходе вашингтонское трио: Овечкин, Бекстрём, Карлсон - 922 матча. Ну, а может кто и раньше...
Если Бэкстрем доедет.
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REY
Хотя, в следующем году может их опередить, если без травм, бостонское: Бержерон, Крейчи, Маршан - 942 матча
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REY
На подходе вашингтонское трио: Овечкин, Бекстрём, Карлсон - 922 матча.
Ну, а может кто и раньше...
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Sergio19882007
Странно что у Детройта нет такого трио
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Cube Litening C:68X
😁👌
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curdboy
жаль, что тройняшки не стали такой тройкой...
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