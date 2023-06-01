Дубас поддержал костяк «Питтсбурга»: «Можете сделать ставку против Кросби, Малкина, но я поставлю на них. Команда способна на чемпионство, нужно выстроить глубину состава»

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас заявил, что «Питтсбург» способен выиграть Кубок Стэнли.

Бывший генеральный менеджер «Торонто» назначен на пост президента «Питтсбурга» по хоккейным операциям.

«Если люди хотят сделать ставку против Майка Салливана, Сидни Кросби, Евгения Малкина, Криса Летанга и остальных, они могут это сделать, но я намерен поставить на этих ребят и буду двигаться вместе с ними.

Считаю, что этот состав способен претендовать на чемпионство. Думаю, что нам нужно выстроить глубину состава», – сказал Кайл Дубас на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне «Пингвинс» не попали в плей-офф НХЛ, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.

16 комментариев

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Strannix
Ох и работы будет у него летом...
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борецЗАнеСправедливость
Нууу.. а что еще он мог сказать
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potch66
Летангу 37 скоро, давай строй.
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Mephi027
Ответ ToniKroos1999
Питтсбургу нужно было менять Малкина (великий игрок, безусловно, но такова жизнь), теперь же им точно очень долго ничего не светит, к сожалению
Это благодарность за 3 чашки.

Могут себе позволить человеческое отношение, думаю, такое многим фанатам понравится, что скажется и на билетах и на мерче и на репутации. А значит, на заработках.
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Александр Максаков
Как он собирается выстроить глубину состава с таким богатым набором проспектов?)
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dosatuy
Ну как против, а кто играть будет?
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gukmamop
Через два года и один плей-офф: "Мы старались"
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vals1702
зря продлили Летанга и Малкина.
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TBFTT
Пока эти игроки не завершат, Питсбурга не выйдет в ПО.
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ToniKroos1999
Питтсбургу нужно было менять Малкина (великий игрок, безусловно, но такова жизнь), теперь же им точно очень долго ничего не светит, к сожалению
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Alexander Bragin
да чем он так хорош-то, Дубас.
долго выстраивал глубину состава среди созвездия более молодых-перспективных. Не выстроил.
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oberkorn
Его глубина состава торонты вызывала смех после первого раунда
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кашкаКа
Ответ potch66
Летангу 37 скоро, давай строй.
Никто не обещал сохранять за ним игровое время по мере старения. Другое дело - это где Кайл планирует убавить, чтобы где-то выровнять. И где он найдет за недорого основного кипера. Может из молодежи кого-то рискнуть продвинуть.
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TBFTT
Ответ potch66
Летангу 37 скоро, давай строй.
Как и Малкин.
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j_jms
Ответ Александр Максаков
Как он собирается выстроить глубину состава с таким богатым набором проспектов?)
Ну, если Торнтона и Спецу он в Торонто подписывал, то молодняк ему для глубины необязателен. Может еще Мпльцева вернет, по старой памяти.
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