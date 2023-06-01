Дубас поддержал костяк «Питтсбурга»: «Можете сделать ставку против Кросби, Малкина, но я поставлю на них. Команда способна на чемпионство, нужно выстроить глубину состава»
Кайл Дубас заявил, что «Питтсбург» способен выиграть Кубок Стэнли.
Бывший генеральный менеджер «Торонто» назначен на пост президента «Питтсбурга» по хоккейным операциям.
«Если люди хотят сделать ставку против Майка Салливана, Сидни Кросби, Евгения Малкина, Криса Летанга и остальных, они могут это сделать, но я намерен поставить на этих ребят и буду двигаться вместе с ними.
Считаю, что этот состав способен претендовать на чемпионство. Думаю, что нам нужно выстроить глубину состава», – сказал Кайл Дубас на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне «Пингвинс» не попали в плей-офф НХЛ, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.
Могут себе позволить человеческое отношение, думаю, такое многим фанатам понравится, что скажется и на билетах и на мерче и на репутации. А значит, на заработках.
долго выстраивал глубину состава среди созвездия более молодых-перспективных. Не выстроил.