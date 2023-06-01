Дубас поддержал костяк «Питтсбурга»: «Можете сделать ставку против Кросби, Малкина, но я поставлю на них. Команда способна на чемпионство, нужно выстроить глубину состава»

Кайл Дубас заявил, что «Питтсбург» способен выиграть Кубок Стэнли.

Бывший генеральный менеджер «Торонто» назначен на пост президента « » по хоккейным операциям.

«Если люди хотят сделать ставку против , , , и остальных, они могут это сделать, но я намерен поставить на этих ребят и буду двигаться вместе с ними.

Считаю, что этот состав способен претендовать на чемпионство. Думаю, что нам нужно выстроить глубину состава», – сказал на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне «Пингвинс» не попали в плей-офф НХЛ, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.