Салливан о Кросби, Малкине и Летанге: «Это лучший костяк. Задача – окружить их игроками, которые сделают «Питтсбург» наиболее конкурентоспособным»

Майк Салливан поделился мнением о возможностях лидеров «Питтсбурга».

Главный тренер команды поддержал мнение о том, что состав нужно дополнить игроками, которые поддержат костяк в лице , и .

Ранее новый президент «Пингвинс» по хоккейным операциям Кайл Дубас заявил, что команде «нужно выстроить глубину состава».

«Как вы знаете, я довольно прочно верю в наш костяк. На мой взгляд, эта группа хоккеистов по-прежнему способна играть на элитном уровне.

Думаю, этому есть достаточно доказательств, если посмотреть на их выступления в последние пару сезонов.

В моем понимании, это лучший костяк, к которому я имел отношение когда-либо. Они по-прежнему способны соревноваться на высоком уровне.

В краткосрочной перспективе, думаю, задача состоит в том, чтобы окружить наш костяк игроками, которые сделают команду наиболее конкурентоспособной, чтобы она могла бороться за Кубки Стэнли», – сказал главный тренер « » .