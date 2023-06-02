Салливан о Кросби, Малкине и Летанге: «Это лучший костяк. Задача – окружить их игроками, которые сделают «Питтсбург» наиболее конкурентоспособным»

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан поделился мнением о возможностях лидеров «Питтсбурга».

Главный тренер команды поддержал мнение о том, что состав нужно дополнить игроками, которые поддержат костяк в лице Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга.

Ранее новый президент «Пингвинс» по хоккейным операциям Кайл Дубас заявил, что команде «нужно выстроить глубину состава».

«Как вы знаете, я довольно прочно верю в наш костяк. На мой взгляд, эта группа хоккеистов по-прежнему способна играть на элитном уровне. 

Думаю, этому есть достаточно доказательств, если посмотреть на их выступления в последние пару сезонов. 

В моем понимании, это лучший костяк, к которому я имел отношение когда-либо. Они по-прежнему способны соревноваться на высоком уровне.

В краткосрочной перспективе, думаю, задача состоит в том, чтобы окружить наш костяк игроками, которые сделают команду наиболее конкурентоспособной, чтобы она могла бороться за Кубки Стэнли», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Малкин и Кросби точно не хуже Павелски или Бенна, и в общем не дороже, проблема в том кто будет Робертсоном и Хисканеном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шишкин
У Тарантасов была Биг4, здесь Биг3.
Задачка полегче в этот раз у хорошиста Кайла…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий