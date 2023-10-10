Ливо о том, что обсуждал с Козловым во время матча с «Автомобилистом»: «Говорили о системе. Я успел посмотреть нарезки перед игрой. Рад присоединиться к «Салавату»
Джош Ливо подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1).
Это была первая игра нападающего за «Салават».
– Очень рад наконец-то присоединиться к «Салавату Юлаеву» и одержать победу вместе с командой. Наш голкипер буквально стоял на голове и держал нас в игре, затем мы забросили еще две шайбы и набрали важные два очка.
– В течение всего матча вы что-то обсуждали с Виктором Козловым. О чем говорили с главным тренером?
– Просто говорили о системе. Я совсем недавно с командой, успел посмотреть игровые нарезки перед матчем. Также обсуждал нашу схему с Сашей Хмелевски. Думаю, сегодня мы хорошо сыграли вместе.
– В первой же смене у вас был отличный момент. Как прокомментируете этот эпизод?
– Да, промахнулся по шайбе в той ситуации. В следующий раз я буду готов лучше и использую свой шанс.
– У вас был непростой перелет. Как себя чувствуете сейчас?
– Конечно, немного устал, слегка не выспался. Но адреналин и поддержка болельщиков помогли. Думаю, сегодня буду спать очень крепко.
– Как вам атмосфера на «Уфа-Арене»?
– Просто прекрасно. Мы быстро забросили свои шайбы и продолжили наращивать преимущество, а фанаты гнали нас вперед. Особенно понравилось празднование после игры и победное селфи, – сказал форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо.
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