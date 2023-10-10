Ливо о том, что обсуждал с Козловым во время матча с «Автомобилистом»: «Говорили о системе. Я успел посмотреть нарезки перед игрой. Рад присоединиться к «Салавату»

Джош Ливо подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1).

Это была первая игра нападающего за «Салават».

– Очень рад наконец-то присоединиться к « » и одержать победу вместе с командой. Наш голкипер буквально стоял на голове и держал нас в игре, затем мы забросили еще две шайбы и набрали важные два очка.

– В течение всего матча вы что-то обсуждали с . О чем говорили с главным тренером?

– Просто говорили о системе. Я совсем недавно с командой, успел посмотреть игровые нарезки перед матчем. Также обсуждал нашу схему с Сашей Хмелевски. Думаю, сегодня мы хорошо сыграли вместе.

– В первой же смене у вас был отличный момент. Как прокомментируете этот эпизод?

– Да, промахнулся по шайбе в той ситуации. В следующий раз я буду готов лучше и использую свой шанс.

– У вас был непростой перелет. Как себя чувствуете сейчас?

– Конечно, немного устал, слегка не выспался. Но адреналин и поддержка болельщиков помогли. Думаю, сегодня буду спать очень крепко.

– Как вам атмосфера на «Уфа-Арене»?

– Просто прекрасно. Мы быстро забросили свои шайбы и продолжили наращивать преимущество, а фанаты гнали нас вперед. Особенно понравилось празднование после игры и победное селфи, – сказал форвард «Салавата Юлаева» .