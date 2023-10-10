Козлов о победе «Салавата»: «Автомобилист» вязко играет в обороне, забить им 4 гола – отличный показатель. Ребята здорово провели матч, выполнили установку»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (4:1).
– Хороший получился матч, огромное спасибо болельщикам за поддержку, собралась целая арена.
Ребята здорово провели встречу, играли правильно, выполнили установку. Соперник неплохо атаковал, сегодня Александр Самонов провел хороший матч, выручил нас.
– Как оцените дебют Джоша Ливо?
– Хороший дебют. Это качественный хоккеист, хорошо играет с шайбой. Видны зрелость и опыт, он отдает хорошие передачи. Если учесть, что он провел первую тренировку только утром, до этого сам тренировался. Надеемся, будет еще прогрессировать.
– Почему решили сразу бросить его в бой?
– Он уже был здесь, через игру постепенно втянется. Самая хорошая тренировка – это игра.
– В чем видите секрет преображения Артема Пименова?
– В его характере, напористости. Он работает и верит в себя. Хороший игрок с отличным потенциалом, он должен был поверить в себя. Хорошие партнеры сейчас в звене.
– У Данила Алалыкина третье повреждение за сезон. Насколько все серьезно?
– Он поехал на обследование. Надеюсь, что ничего серьезного, но механика травмы была тяжелая.
– Команда стала играть более агрессивно, быстрее раскатываться. Что побудило играть так?
– Надо использовать быстрых нападающих. Нужно использовать сильные стороны игроков.
– Как скоро ждать Григория Панина и Михаила Науменкова?
– Панин близко, по Науменкову не могу сказать, с «Витязем» точно не будет играть. Мелош на оформлении документов, это занимает примерно 3-4 недели.
– Для вас важны реванши?
– Важно качество игры и победы. Конечно, хотелось выиграть. Когда играешь против топовых команд, видишь свои сильные и слабые стороны. «Автомобилист» вязко играет в обороне, так что забить им четыре гола – отличный показатель.
– Скориков может сыграть в домашней серии?
– У нас еще целая пятерка хороших нападающих, которая не играет. Тяжело будет найти ему место, но мы следим за ним и остальными. Большая часть успеха «Тороса» как раз из-за ребят.
– На выезде в запас садились Шаров и Шмелев, сейчас – Кулемин и Лещенко.
– Модель игры энергозатратная. Из-за этого мы пытаемся дать ребятам перевести дух. У нас много серий с большим количествам игр, – сказал гавный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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