Козлов о победе «Салавата»: «Автомобилист» вязко играет в обороне, забить им 4 гола – отличный показатель. Ребята здорово провели матч, выполнили установку»

Теги Салават Юлаев Автомобилист травмы Григорий Панин Виктор Козлов КХЛ Михаил Науменков Джош Ливо Александр Самонов Даниил Скориков Данил Алалыкин Артем Пименов Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (4:1).

– Хороший получился матч, огромное спасибо болельщикам за поддержку, собралась целая арена.

Ребята здорово провели встречу, играли правильно, выполнили установку. Соперник неплохо атаковал, сегодня Александр Самонов провел хороший матч, выручил нас.

– Как оцените дебют Джоша Ливо?

– Хороший дебют. Это качественный хоккеист, хорошо играет с шайбой. Видны зрелость и опыт, он отдает хорошие передачи. Если учесть, что он провел первую тренировку только утром, до этого сам тренировался. Надеемся, будет еще прогрессировать.

– Почему решили сразу бросить его в бой?

– Он уже был здесь, через игру постепенно втянется. Самая хорошая тренировка – это игра.

– В чем видите секрет преображения Артема Пименова?

– В его характере, напористости. Он работает и верит в себя. Хороший игрок с отличным потенциалом, он должен был поверить в себя. Хорошие партнеры сейчас в звене.

– У Данила Алалыкина третье повреждение за сезон. Насколько все серьезно?

– Он поехал на обследование. Надеюсь, что ничего серьезного, но механика травмы была тяжелая.

– Команда стала играть более агрессивно, быстрее раскатываться. Что побудило играть так?

– Надо использовать быстрых нападающих. Нужно использовать сильные стороны игроков.

– Как скоро ждать Григория Панина и Михаила Науменкова? 

– Панин близко, по Науменкову не могу сказать, с «Витязем» точно не будет играть. Мелош на оформлении документов, это занимает примерно 3-4 недели.

– Для вас важны реванши?

– Важно качество игры и победы. Конечно, хотелось выиграть. Когда играешь против топовых команд, видишь свои сильные и слабые стороны. «Автомобилист» вязко играет в обороне, так что забить им четыре гола – отличный показатель.

– Скориков может сыграть в домашней серии?

– У нас еще целая пятерка хороших нападающих, которая не играет. Тяжело будет найти ему место, но мы следим за ним и остальными. Большая часть успеха «Тороса» как раз из-за ребят.

– На выезде в запас садились Шаров и Шмелев, сейчас – Кулемин и Лещенко. 

– Модель игры энергозатратная. Из-за этого мы пытаемся дать ребятам перевести дух. У нас много серий с большим количествам игр, – сказал гавный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Спасибо команде, нашим ребятам за то, что они собрались показывают тот хоккей который был и будет под маркой клуба Салават Юлаев. Своей игрой они отстояли и надеюсь прекратили разговоры об отставке своего тренера. Ребята мы верим в вас, вперед за новыми победами!
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RusSh
Алалыкину здоровья, он очень усилил свою пятерку
0
0
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