Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (4:1).

– Хороший получился матч, огромное спасибо болельщикам за поддержку, собралась целая арена.

Ребята здорово провели встречу, играли правильно, выполнили установку. Соперник неплохо атаковал, сегодня провел хороший матч, выручил нас.

– Как оцените дебют ?

– Хороший дебют. Это качественный хоккеист, хорошо играет с шайбой. Видны зрелость и опыт, он отдает хорошие передачи. Если учесть, что он провел первую тренировку только утром, до этого сам тренировался. Надеемся, будет еще прогрессировать.

– Почему решили сразу бросить его в бой?

– Он уже был здесь, через игру постепенно втянется. Самая хорошая тренировка – это игра.

– В чем видите секрет преображения ?

– В его характере, напористости. Он работает и верит в себя. Хороший игрок с отличным потенциалом, он должен был поверить в себя. Хорошие партнеры сейчас в звене.

– У Данила Алалыкина третье повреждение за сезон. Насколько все серьезно?

– Он поехал на обследование. Надеюсь, что ничего серьезного, но механика травмы была тяжелая.

– Команда стала играть более агрессивно, быстрее раскатываться. Что побудило играть так?

– Надо использовать быстрых нападающих. Нужно использовать сильные стороны игроков.

– Как скоро ждать и Михаила Науменкова?

– Панин близко, по Науменкову не могу сказать, с «Витязем» точно не будет играть. Мелош на оформлении документов, это занимает примерно 3-4 недели.

– Для вас важны реванши?

– Важно качество игры и победы. Конечно, хотелось выиграть. Когда играешь против топовых команд, видишь свои сильные и слабые стороны. « » вязко играет в обороне, так что забить им четыре гола – отличный показатель.

– Скориков может сыграть в домашней серии?

– У нас еще целая пятерка хороших нападающих, которая не играет. Тяжело будет найти ему место, но мы следим за ним и остальными. Большая часть успеха «Тороса» как раз из-за ребят.

– На выезде в запас садились Шаров и Шмелев, сейчас – Кулемин и Лещенко.

– Модель игры энергозатратная. Из-за этого мы пытаемся дать ребятам перевести дух. У нас много серий с большим количествам игр, – сказал гавный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.