Заварухин об 1:4 от «Салавата»: «Одна из самых сложных игр с начала чемпионата. Проиграли в движении»

Теги Салават Юлаев Автомобилист травмы Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (1:4).

– Слабое начало с нашей стороны. Соперник был сильнее, выигрывал борьбу, проиграли в движении, пропустили голы в контратаках.

Наверное, одна из самых сложных игр с начала чемпионата. В третьем периоде имели моменты, немного пошла игра. Первые два периода давались тяжело – в этом заслуга соперника.

Мы провели 11 матчей на выезде, где-то должно это было случиться. Завтра будет выходной. Затем с новыми силами сыграем домашнюю серию.

– Что делать, когда соперник много блокирует?

– Бросать мимо игроков. Соперник не давал бросать с близких позиций.

– У «Салавата» это пятая игра через день, а у вас третья. Может быть, сказался недонастрой?

– Нет. Ребята были заряжены.

– У команды много травмированных. Кто ближе всего к возвращению?

– Да, у нас очень много травмированных. В ближайшее время нет тех, кто вернется, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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2 комментария

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oldgordon
Алексей Заварухин стал главным тренером Автомобилиста?
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oldgordon
Исправили ошибку о тренере. А так ничего страшного не случилось, ожидаемо. Четыре очка с аыезда геплохо. Воробьёв и Гуркин в защите наошибались от души, сказывается отсутствие травмированных, некем заменить. Галкин молодец, наверное стоило поставить с самого начала, он уже не один раз доказал свою надёжность.
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