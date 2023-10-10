Заварухин об 1:4 от «Салавата»: «Одна из самых сложных игр с начала чемпионата. Проиграли в движении»
Николай Заварухин подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (1:4).
– Слабое начало с нашей стороны. Соперник был сильнее, выигрывал борьбу, проиграли в движении, пропустили голы в контратаках.
Наверное, одна из самых сложных игр с начала чемпионата. В третьем периоде имели моменты, немного пошла игра. Первые два периода давались тяжело – в этом заслуга соперника.
Мы провели 11 матчей на выезде, где-то должно это было случиться. Завтра будет выходной. Затем с новыми силами сыграем домашнюю серию.
– Что делать, когда соперник много блокирует?
– Бросать мимо игроков. Соперник не давал бросать с близких позиций.
– У «Салавата» это пятая игра через день, а у вас третья. Может быть, сказался недонастрой?
– Нет. Ребята были заряжены.
– У команды много травмированных. Кто ближе всего к возвращению?
– Да, у нас очень много травмированных. В ближайшее время нет тех, кто вернется, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
2 комментария