Заварухин об 1:4 от «Салавата»: «Одна из самых сложных игр с начала чемпионата. Проиграли в движении»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (1:4).

– Слабое начало с нашей стороны. Соперник был сильнее, выигрывал борьбу, проиграли в движении, пропустили голы в контратаках.

Наверное, одна из самых сложных игр с начала чемпионата. В третьем периоде имели моменты, немного пошла игра. Первые два периода давались тяжело – в этом заслуга соперника.

Мы провели 11 матчей на выезде, где-то должно это было случиться. Завтра будет выходной. Затем с новыми силами сыграем домашнюю серию.

– Что делать, когда соперник много блокирует?

– Бросать мимо игроков. Соперник не давал бросать с близких позиций.

– У « » это пятая игра через день, а у вас третья. Может быть, сказался недонастрой?

– Нет. Ребята были заряжены.

– У команды много травмированных. Кто ближе всего к возвращению?

– Да, у нас очень много травмированных. В ближайшее время нет тех, кто вернется, – сказал главный тренер « » Николай Заварухин.