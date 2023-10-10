Хмелевски о 4:1 с «Автомобилистом»: «Ливо здорово нам помог, дал энергию. Он выигрывал каждое единоборство. Ему не нужно много шансов, чтобы создать момент»
Саша Хмелевски высказался после матча против «Автомобилиста» (4:1).
– Хорошие эмоции после матча. Очень нравится, как команда играет последние две встречи. Мы нашли новую энергию.
Очень классно выигрывать у этого соперника. Думаю, Джош Ливо здорово нам помог, он дал энергию, было приятно играть с ним.
– За счет каких качеств Ливо смог усилить ваше звено?
– Он выигрывал каждое единоборство, он большой игрок с опытом. Ему не нужно много шансов, чтобы создать момент, он сразу берет игру. Джош очень умный.
– Много заброшенных шайб в последних матчах. Что поменяли в игре?
– Меньше разговоров, больше дела. Сначала мы говорили, что будем играть так и так, а сейчас парни выходят и играют как надо. Здорово сегодня играло звено Пименова, – сказал форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.
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