Хмелевски о 4:1 с «Автомобилистом»: «Ливо здорово нам помог, дал энергию. Он выигрывал каждое единоборство. Ему не нужно много шансов, чтобы создать момент»

Саша Хмелевски высказался после матча против «Автомобилиста» (4:1).

– Хорошие эмоции после матча. Очень нравится, как команда играет последние две встречи. Мы нашли новую энергию.

Очень классно выигрывать у этого соперника. Думаю, здорово нам помог, он дал энергию, было приятно играть с ним.

– За счет каких качеств Ливо смог усилить ваше звено?

– Он выигрывал каждое единоборство, он большой игрок с опытом. Ему не нужно много шансов, чтобы создать момент, он сразу берет игру. Джош очень умный.

– Много заброшенных шайб в последних матчах. Что поменяли в игре?

– Меньше разговоров, больше дела. Сначала мы говорили, что будем играть так и так, а сейчас парни выходят и играют как надо. Здорово сегодня играло звено Пименова, – сказал форвард « » .