Хмелевски о 4:1 с «Автомобилистом»: «Ливо здорово нам помог, дал энергию. Он выигрывал каждое единоборство. Ему не нужно много шансов, чтобы создать момент»

Теги Салават Юлаев Автомобилист КХЛ Джош Ливо Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски высказался после матча против «Автомобилиста» (4:1).

– Хорошие эмоции после матча. Очень нравится, как команда играет последние две встречи. Мы нашли новую энергию.

Очень классно выигрывать у этого соперника. Думаю, Джош Ливо здорово нам помог, он дал энергию, было приятно играть с ним.

– За счет каких качеств Ливо смог усилить ваше звено?

– Он выигрывал каждое единоборство, он большой игрок с опытом. Ему не нужно много шансов, чтобы создать момент, он сразу берет игру. Джош очень умный.

– Много заброшенных шайб в последних матчах. Что поменяли в игре?

– Меньше разговоров, больше дела. Сначала мы говорили, что будем играть так и так, а сейчас парни выходят и играют как надо. Здорово сегодня играло звено Пименова, – сказал форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.

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4 комментария

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Ачиваков Марат
Молодцы ребята! Вот он наш Салават Ю который мы любим, Зеленая машина!👍
+4
0
+4
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sd4fmwrvz8
Ответ Ачиваков Марат
Молодцы ребята! Вот он наш Салават Ю который мы любим, Зеленая машина!👍
Рано говорить про машину зеленую две игры выиграли то
+2
0
+2
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Ачиваков Марат
Молодцы ребята! Вот он наш Салават Ю который мы любим, Зеленая машина!👍
Магнитка, авто. будут бояться СЮ,
0
0
0
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Ачиваков Марат
Ответ sd4fmwrvz8
Рано говорить про машину зеленую две игры выиграли то
Да работы еще много, но потенциал на лицо.
0
0
0
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