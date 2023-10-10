Голдобин о футболе: «Роналду – любимый игрок. В «Спартаке» нравятся Промес и Зиньковский, было бы прикольно тимбилдинг организовать»

Теги Спартак Спартак Криштиану Роналду премьер-лига Россия КХЛ Квинси Промес Николай Голдобин Антон Зиньковский Хоккей

Николай Голдобин назвал Квинси Промеса и Криштиану Роналду любимыми футболистами.

«Футбол люблю, особенно когда перешел в «Спартак» и стал чаще ходить на матчи футбольного «Спартака». Я был на матче «Спартак» – ЦСКА. Хочется, конечно, открытой игры, понятно, что у всех тактика, но счет 2:2. Хесус Медина в конце забил головой очень красивый гол.

У нас игры через день, и так получилось, что удалось посетить матч. Хочется посидеть, покайфовать, хорошо, что получилось выбраться.

Летом играю в «Лужниках» – друзья снимают поле, приглашают меня. Я не такой мастер, как Квинси Промес, но что-то получается. Это хорошее поддержание формы, функционалки, есть удовольствие побегать на траве.

В «Спартаке» мне нравится Промес, он является техничным футболистом, забил шикарный гол. Нравится Зиньковский – молодой парень для футбола, очень техничный, хотелось бы, чтобы он играл в стартовом составе.

Если говорить о всех футболистах, то мой любимый игрок – Криштиану Роналду.

С игроками [«Спартака»] пообщаться не удается, было бы прикольно сходить, посидеть в ресторане, сыграть в боулинг, организовать совместный тимбилдинг с ними», – сказал форвард хоккейного «Спартака». 

Голдобин лидирует в гонке бомбардиров КХЛ – 25 очков в 17 матчах. Форвард «Спартака» сделал 4 передачи в игре с «Витязем»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Russ Ivan
Коля, не расслабляться! Есть шанс выбить первым в истории КХЛ 100 очков за сезон! А уж потом тимбилдинг, баня, водка, шашлыки...
+2
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+2
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Троллейбус
Голдоба скоро Промеса по голам за Спартак догонит))
+1
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Machine Head
Зиньковский ракета . Хрен догоните всей командой .
0
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Machine Head
Ответ Russ Ivan
Коля, не расслабляться! Есть шанс выбить первым в истории КХЛ 100 очков за сезон! А уж потом тимбилдинг, баня, водка, шашлыки...
Девочки )))
0
0
0
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