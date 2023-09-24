Бурмистров о том, является ли хоккей спортом номер один в России: «Да. Хотелось бы, чтобы футболисты тоже подтягивались, чтобы у нас были звезды, как Месси или Роналду»

Александр Бурмистров считает хоккей видом спорта номер один в России.

– Как считаете, хоккей – это вид спорта номер один в России?

– Я думаю, что да. Хотелось бы, чтобы футболисты тоже подтягивались и ехали не просто за большие деньги играть, а выигрывать.

Хочется, чтобы у нас были звездные игроки, как или , – сказал хоккеист «Спартака» Александр Бурмистров.

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