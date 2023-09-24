Бурмистров о том, является ли хоккей спортом номер один в России: «Да. Хотелось бы, чтобы футболисты тоже подтягивались, чтобы у нас были звезды, как Месси или Роналду»
Александр Бурмистров считает хоккей видом спорта номер один в России.
– Как считаете, хоккей – это вид спорта номер один в России?
– Я думаю, что да. Хотелось бы, чтобы футболисты тоже подтягивались и ехали не просто за большие деньги играть, а выигрывать.
Хочется, чтобы у нас были звездные игроки, как Месси или Роналду, – сказал хоккеист «Спартака» Александр Бурмистров.
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В пятёрке-десятке по звёздам точно будем!
Но ещё есть Европа, Африка и несколько вполне приличных азиатских футбольных стран.
По сравнению с бенди с шайбой просто бесконечность.
Успокойся Саша и хватит нести чушь.
А что ж сам Бурмистров решил не цепляться дальше за шансы в НХЛ, а вернулся за большие деньги домой?