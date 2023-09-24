Бурмистров о том, является ли хоккей спортом номер один в России: «Да. Хотелось бы, чтобы футболисты тоже подтягивались, чтобы у нас были звезды, как Месси или Роналду»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси КХЛ Александр Бурмистров Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Александр Бурмистров считает хоккей видом спорта номер один в России.

– Как считаете, хоккей – это вид спорта номер один в России?

– Я думаю, что да. Хотелось бы, чтобы футболисты тоже подтягивались и ехали не просто за большие деньги играть, а выигрывать.

Хочется, чтобы у нас были звездные игроки, как Месси или Роналду, – сказал хоккеист «Спартака» Александр Бурмистров.

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16 комментариев

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Сково Роад
Когда в футбол будут играть всерьёз пять-десять стран и одна из них будет Россия, всё нормально окажется у нас внезапно со звёздами.

В пятёрке-десятке по звёздам точно будем!
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Vićtor Diaź
То ли дело КХЛ. Сплошные Макдэвиды и Кросби у нас играют 😇
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Сково Роад
Ответ Vedved
Так в футбол и играет всерьез примерно 10 стран)
Это в Южной Америке.

Но ещё есть Европа, Африка и несколько вполне приличных азиатских футбольных стран.

По сравнению с бенди с шайбой просто бесконечность.
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Servelat-fcdm
Ответ Vićtor Diaź
То ли дело КХЛ. Сплошные Макдэвиды и Кросби у нас играют 😇
А причем тут КХЛ, когда все сильнейшие россияне играют за океаном?
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Давид Agabekyan
Ответ Vedved
В Южной Америке - всего две) Плюс около 8 в Европе. Африка и Азия - разве что раз в сто лет могут выстрелить. Раньше, наверное больше было топ сборных, но сейчас с десяток.
Куча топовых африканских игроков есть. Много африканцев в хоккее?
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Ryan T.
У нас НИКОГДА не будет футболистов уровня Месси.
Успокойся Саша и хватит нести чушь.
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savik-A.M.
Ответ Vedved
В Южной Америке - всего две) Плюс около 8 в Европе. Африка и Азия - разве что раз в сто лет могут выстрелить. Раньше, наверное больше было топ сборных, но сейчас с десяток.
Уругвай , Чили , Колумбия , Мексика , ну да , ну да
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Oleg Olegov
Из Бурмистрова по ходу в будущем получится неплохой Кожевников.
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Vanek1411
> Хотелось бы, чтобы футболисты тоже подтягивались и ехали не просто за большие деньги играть, а выигрывать.

А что ж сам Бурмистров решил не цепляться дальше за шансы в НХЛ, а вернулся за большие деньги домой?
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Spartakus1984
Зачем журналист задает такие вопросы когда сам знает что Хоккей не номер 1 даже во всем мире.
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Andrey Andreev
Бред сивой кобылы. хоккей никому не нужен, ну кроме хоккеистов и любителей ночной хоккейной лиги (или где там играл тот, кого нельзя вспоминать)
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Аркадий Черепашкин
Ответ savik-A.M.
Уругвай , Чили , Колумбия , Мексика , ну да , ну да
Сейчас бы Мексику частью Южной Америки считать. А так по делу
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savik-A.M.
Ответ Аркадий Черепашкин
Сейчас бы Мексику частью Южной Америки считать. А так по делу
как латинскую
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