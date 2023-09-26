Тренер хоккейного «Сочи» Кокорев: «Олег Романцев – большой фанат нашей команды. Он очень следит за хоккеем»
Дмитрий Кокорев заявил, что Олег Романцев поддерживает ХК «Сочи».
«Сочи» обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Южане продлили победную серии до шести игр и занимают четвертое место в таблице Западной конференции.
– Я много лет знаком с вашим отцом. Он, наверное, гордится своим сыном?
– Ну да, звонит мне.
Больше скажу, так как здесь все спартаковцы, сейчас большой фанат нашей команды – Олег Иванович Романцев.
Он очень следит за хоккеем, потому что знает меня с пеленок и они с моим отцом – друзья с детства.
И хотя они спартаковцы, я раньше играл в «Динамо», но в любом случае, Олег Иванович сейчас очень болеет, следит, спрашивает, звонит, – сказал главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев.
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