Тренер хоккейного «Сочи» Кокорев: «Олег Романцев – большой фанат нашей команды. Он очень следит за хоккеем»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

Дмитрий Кокорев заявил, что Олег Романцев поддерживает ХК «Сочи».

«Сочи» обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Южане продлили победную серии до шести игр и занимают четвертое место в таблице Западной конференции.

– Я много лет знаком с вашим отцом. Он, наверное, гордится своим сыном?

– Ну да, звонит мне.

Больше скажу, так как здесь все спартаковцы, сейчас большой фанат нашей команды – Олег Иванович Романцев.

Он очень следит за хоккеем, потому что знает меня с пеленок и они с моим отцом – друзья с детства.

И хотя они спартаковцы, я раньше играл в «Динамо», но в любом случае, Олег Иванович сейчас очень болеет, следит, спрашивает, звонит, – сказал главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев.

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