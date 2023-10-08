Матч «Спартак» – ЦСКА посетят МакSим, хоккеист Голдобин, гимнастка Мельникова и фигуристка Худайбердиева

Хоккеист Николай Голдобин посетит матч Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

Игра состоится сегодня, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч посетят экс-футболист Эдуард Мор, Олег Цымбаларь, гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Мария Пасека, хоккеисты Николай Голдобин, и , фигуристки Елизавета Худайбердиева и Анастасия Скопцова, сообщила пресс-служба футбольного клуба «Спартак».

На игре также будут певица МакSим, актеры Илья Глинников, Александр Новиков, Артур Сопельник, Тимур Еремеев, Михаил Башкатов, Иван Лаврухин, Артем Черкаев и Александр Новиков, актриса Анна Михайловская, стэндап-комики Костя Пушкин и Саша Малой, певец Егор Шип, блогер Полина Копейкина, ведущий Дмитрий Томниковский и комик Роман Косицын.

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