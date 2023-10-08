Матч «Спартак» – ЦСКА посетят МакSим, хоккеист Голдобин, гимнастка Мельникова и фигуристка Худайбердиева

Теги Спартак ЦСКА Спартак премьер-лига Россия Эдуард Мор КХЛ Мария Пасека Николай Голдобин Ангелина Мельникова Олег Цымбаларь Анастасия Скопцова Елизавета Худайбердиева Максим Цыплаков Виктория Листунова Даниил Орлов Хоккей

Хоккеист Николай Голдобин посетит матч Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

Игра состоится сегодня, 8 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч посетят экс-футболист Эдуард Мор, Олег Цымбаларь, гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Мария Пасека, хоккеисты Николай Голдобин, Максим Цыплаков и Даниил Орлов, фигуристки Елизавета Худайбердиева и Анастасия Скопцова, сообщила пресс-служба футбольного клуба «Спартак».

На игре также будут певица МакSим, актеры Илья Глинников, Александр Новиков, Артур Сопельник, Тимур Еремеев, Михаил Башкатов, Иван Лаврухин, Артем Черкаев и Александр Новиков, актриса Анна Михайловская, стэндап-комики Костя Пушкин и Саша Малой, певец Егор Шип, блогер Полина Копейкина, ведущий Дмитрий Томниковский и комик Роман Косицын.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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DimaNN
Александр Новиков, Артур Сопельник, Тимур Еремеев и остальные.. Это вообще кто?
+4
0
+4
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sd4fmwrvz8
И что?тоже мне событие 🤦🏻‍♂️
+4
-2
+2
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Евгений Заманов
а Поз?
+3
-1
+2
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Viktoria Petrovskaya
Ответ DimaNN
Александр Новиков, Артур Сопельник, Тимур Еремеев и остальные.. Это вообще кто?
Тест на возраст не пройден. Кадетов не смотрел
+2
0
+2
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Назар Игорь
То есть только 4 зрителя?
+3
-3
0
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Илья Владимирович
Александр Новиков будет дважды, видимо)
0
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0
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КБ Сергей
Ну, здОрово. Больше болельщиков хороших и разных)))
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Ксяоми Ноутов
Костя Пушкин из убойной лиги, забавная программа раньше была)
0
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R-WRashid
Актёр Александр Соболев тоже будет на трибуне?
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