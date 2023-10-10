Федоров о победе над «Сочи» в овертайме: «ЦСКА на ходу, создал очень много, но шайба не идет в ворота»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Сочи Хоккей

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над «Сочи» (3:2 ОТ) в КХЛ.

«Мы сыграли волнами, не смогли развить успех первого периода. Второй период не совсем получился. В третьем наладили, но делали нехарактерные нам действия в индивидуальном плане.

По горячим следам: команда на ходу, физически готовы хорошо, все можем и умеем. Но не идет в завершении. Мы поддерживаем наших ребят, желаем, чтобы они забили свои голы. Создали очень много, но шайба не идет в ворота. Готовимся дальше», – сказал главный тренер ЦСКА.

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