Федоров о поражении от СКА: «ЦСКА привез себе третий гол. Обидное поражение – мы неплохо двигались»
Сергей Федоров высказался о поражении от СКА.
ЦСКА проиграл СКА (2:3) в игре регулярного чемпионата КХЛ.
«Обидное поражение. Привезли себе третий гол. К сожалению, не забили во втором периоде, когда было много моментов.
Игра понравилась, быстрая игра. Хороший соперник.
Мы неплохо двигались. Результат есть результат», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров во флэш-интервью после матча.
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