Федоров о поражении от СКА: «ЦСКА привез себе третий гол. Обидное поражение – мы неплохо двигались»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров высказался о поражении от СКА.

ЦСКА проиграл СКА (2:3) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

«Обидное поражение. Привезли себе третий гол. К сожалению, не забили во втором периоде, когда было много моментов.

Игра понравилась, быстрая игра. Хороший соперник.

Мы неплохо двигались. Результат есть результат», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров во флэш-интервью после матча.

12 комментариев

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*BG*
Серебряков затащил эту игру. ЦСКА моментов создал побольше. Один Мамин три раза на рандеву с Серебряковым выкатывался. А затем и Полтапов. При игре в большинстве каждый раз думаешь: "Хоть бы не пропустили". Очень слабое большинство, в котором моменты у соперника, играющего в меньшинстве, опаснее. И это продолжается уже не одну игру. С этим нужно уже что-то делать. В целом, играли неплохо. Но хромала реализация моментов.
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Mihamoscow
Федотов не выручил , ЦСКА не выиграл , СКА - не проиграл …
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Анатолий Григорьев
Ответ *BG*
Серебряков затащил эту игру. ЦСКА моментов создал побольше. Один Мамин три раза на рандеву с Серебряковым выкатывался. А затем и Полтапов. При игре в большинстве каждый раз думаешь: "Хоть бы не пропустили". Очень слабое большинство, в котором моменты у соперника, играющего в меньшинстве, опаснее. И это продолжается уже не одну игру. С этим нужно уже что-то делать. В целом, играли неплохо. Но хромала реализация моментов.
Большинство у ЦСКА не работает не первый сезон!
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Eduards Marcenko
Ну что сказать.Теперь ясно.Тренер в обоцме:)
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catcher69
нет ли тут троллинга одного эффективного манагера ???
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Сергей Богодухов
Кто нибудь Федорову скажите что игры не выигрываются одним движением. Надо моментами дорожить и реализовывать. Можно неплохо двигатся в своей зоне весь матч. Игры выигрываются путем забрасывания шайбы.
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*BG*
Ответ Анатолий Григорьев
Большинство у ЦСКА не работает не первый сезон!
Да хрен с ним, что не забрасывают в большинстве, так пропускаем уже не в первый раз. Очень безалаберно играем в большинстве.
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Британский шпион
Ответ *BG*
Серебряков затащил эту игру. ЦСКА моментов создал побольше. Один Мамин три раза на рандеву с Серебряковым выкатывался. А затем и Полтапов. При игре в большинстве каждый раз думаешь: "Хоть бы не пропустили". Очень слабое большинство, в котором моменты у соперника, играющего в меньшинстве, опаснее. И это продолжается уже не одну игру. С этим нужно уже что-то делать. В целом, играли неплохо. Но хромала реализация моментов.
Не припоминаю, когда при Федорове было нормальное большинство, слабая его сторона, причем в психологическом проявлении, исполнители хорошие, но видно, что не понимают, что с шайбой делать в ПП.
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Cever
Ответ Анатолий Григорьев
Большинство у ЦСКА не работает не первый сезон!
Спасибо Нестерову!
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Cever
Ответ Пирог114
Насколько хуже чем сегодня должен играть Григоренко, чтобы его убрать из команды?
убирать из команды, надо Нестерова, Окулова и дырявого Федотова.
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