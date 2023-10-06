Федоров о поражении от СКА: «ЦСКА привез себе третий гол. Обидное поражение – мы неплохо двигались»

Сергей Федоров высказался о поражении от СКА.

ЦСКА проиграл СКА (2:3) в игре регулярного чемпионата .

«Обидное поражение. Привезли себе третий гол. К сожалению, не забили во втором периоде, когда было много моментов.

Игра понравилась, быстрая игра. Хороший соперник.

Мы неплохо двигались. Результат есть результат», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров во флэш-интервью после матча.