Федоров о 2:3 от СКА: «ЦСКА не может разогнаться в плане побед. Не наказали соперника за ошибки»

Сергей Федоров высказался после поражения от СКА.

ЦСКА проиграл со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата .

– Обидное поражение для нас. Не можем мы разогнаться в плане победных игр. Пока не можем.

Не хотелось бы много говорить. Моменты, которые создали, не забили, пропустили в большинстве ненужный гол. Много позитивного, но результат – на табло.

Нам надо набраться терпения и продолжать работать, улучшать нашу игру во всех трех зонах. Особенно с шайбой.

– Команда смотрелась динамично, разница в счете – в один гол. Тренер соперника сказал, что многое изменил в тактике по сравнению с апрельскими матчами и это сработало. Что изменилось в тактике СКА?

– Спасибо за вопрос, но не помогу вам.

Концентрация была на наших действиях. Команда соперника играла в быстрый хоккей.

Шайба очень быстро перемещалась в нашу зону. Плюс‑минус все как обычно. Наверное, мы должны обратить внимание на наши действия.

Ребят сложно упрекнуть в чем‑то. Мы создали моменты, но такие игры бывают. Не смогли вовремя наказать соперника за ошибки.

– В третьем периоде вы начали накладывать звенья. В чем была идея?

– Не прокомментирую. Нет мыслей вообще.

Два звена СКА играли в основном в атаке, два звена выполняли оборонительные действия, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.