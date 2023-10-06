Федоров о 2:3 от СКА: «ЦСКА не может разогнаться в плане побед. Не наказали соперника за ошибки»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров высказался после поражения от СКА.

ЦСКА проиграл со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Обидное поражение для нас. Не можем мы разогнаться в плане победных игр. Пока не можем.

Не хотелось бы много говорить. Моменты, которые создали, не забили, пропустили в большинстве ненужный гол. Много позитивного, но результат – на табло.

Нам надо набраться терпения и продолжать работать, улучшать нашу игру во всех трех зонах. Особенно с шайбой.

– Команда смотрелась динамично, разница в счете – в один гол. Тренер соперника сказал, что многое изменил в тактике по сравнению с апрельскими матчами и это сработало. Что изменилось в тактике СКА?

– Спасибо за вопрос, но не помогу вам.

Концентрация была на наших действиях. Команда соперника играла в быстрый хоккей.

Шайба очень быстро перемещалась в нашу зону. Плюс‑минус все как обычно. Наверное, мы должны обратить внимание на наши действия.

Ребят сложно упрекнуть в чем‑то. Мы создали моменты, но такие игры бывают. Не смогли вовремя наказать соперника за ошибки.

– В третьем периоде вы начали накладывать звенья. В чем была идея?

– Не прокомментирую. Нет мыслей вообще.

Два звена СКА играли в основном в атаке, два звена выполняли оборонительные действия, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

4 комментария

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Ибн Хоттабыч
У ЦСКА на данный момент нет вратаря. Мне кажется, надо было сохранять Рейдеборна, а не бодаться со всем миром за Федотова. Иван не выручает. Вроде сегодня явных ляпов и не было, но и спасений тоже не было. А вот Серебряков фактически сделал победу для СКА. Посмотрим, конечно, что оно дальше будет, но мне кажется, что перед плей офф придётся искать вратаря.
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Михаил Качалов
Ещё не знаю что говорит Роман, наверное что-то про взятие обороны Москвы, но это не факт того что он выиграл как тренер
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Machine Head
Уже во втором периоде должны были треху заносить. А там игра была бы совсем другая . Пропустили на дурачка. Могли уже закончить все во втором периоде. Обидное поражение . Ожидал большего от ЦСКА.
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Machine Head
Ответ Ибн Хоттабыч
У ЦСКА на данный момент нет вратаря. Мне кажется, надо было сохранять Рейдеборна, а не бодаться со всем миром за Федотова. Иван не выручает. Вроде сегодня явных ляпов и не было, но и спасений тоже не было. А вот Серебряков фактически сделал победу для СКА. Посмотрим, конечно, что оно дальше будет, но мне кажется, что перед плей офф придётся искать вратаря.
Согласен с Вами . Возможно , вместо одного лега надо было оставить Рейдеборна . Шикарный голкипер.
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