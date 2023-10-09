Сергачев о Достоевском: «Это искренняя любовь. Начал интересоваться литературой полтора-два года назад. Прочитал его главные работы – «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание»

Теги Тампа-Бэй НХЛ книги Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев высказался о своей любви к художественной литературе.

– Федор Достоевский. Я знаю, что это твой любимый писатель. Обычно, когда я готовлюсь к интервью со спортсменами, и вижу, что они говорят: Достоевский, Есенин, Толстой в чести, Пушкин, я улыбаюсь. Потому что как будто так надо говорить – что-то надо про культурку, и спортсмен выдает про культурку. В твоем случае это тоже так: ты понимаешь, что будут задавать вопросы и надо что-то такое? Или это искренняя любовь?

– Это искренняя любовь, конечно. На самом деле мне тяжело так говорить, потому что я только начал интересоваться художественной литературой и литературой русских писателей – где-то, наверное, полтора года назад, может, два.

За это время я прочитал две главные его работы – «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Я много чего прочитал, у меня в телефоне целый список.

– Скажи, ты осуждаешь Достоевского за то, что он перед смертью поддержал Сталина?

– Сталина? Я не знал, что он поддержал Сталина. Он же умер раньше, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

Михаил Сергачев: «Достоевский – гений. Он идеально описывает эмоции, переносишь их на себя и проживаешь вместе с ним»

Сергачев назвал сына Федором в честь Достоевского. Хоккеист и его жена хотели, чтобы у ребенка было русское имя

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16 комментариев

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e1ther - e1ther
Ответ Bring Me The Horizon
Те, кто пишет про то, что Достоевский школьная программа… Да, это школьная программа! Но мне, будучи 11-летним сорванцом, было искреннее наплавать на мытарства Родиона Раскольникова и жертву Дмитрия Карамазова. А вот спустя года, уже даже после окончания университета, я полностью залез в Этот омут с головой. И сейчас читаю вдумчиво, осознанно. С высоты какого-никакого жизненного опыта. И Фёдор Михалыч действительно шедеврален. Особенно для петербуржцев, ведь мы как никто другие чувствуем всю эту серость и тоску, пронизывающую все романы.
в какие 11 лет Достоевский?)если его проходят, в старших классах?)
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Персональные данные Номер 67327384
Сoбaчиха отрабатывает кормушку: нужно срочно было что-то выдать в противовес Задорову
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ГЕНПЛАН
Ответ e1ther - e1ther
а "идиота",отправил Задорову)))
Верно, ведь князь Мышкин (идиот) там самый порядочный.
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Pertinax Gandi
Ответ dosatuy
Разве это не школьная программа Преступление и наказание?
Да, но Достоевского все-таки лучше читать в зрелом возрасте как и Толстого.
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Bring Me The Horizon
Те, кто пишет про то, что Достоевский школьная программа…
Да, это школьная программа! Но мне, будучи 11-летним сорванцом, было искреннее наплавать на мытарства Родиона Раскольникова и жертву Дмитрия Карамазова. А вот спустя года, уже даже после окончания университета, я полностью залез в Этот омут с головой.
И сейчас читаю вдумчиво, осознанно. С высоты какого-никакого жизненного опыта.
И Фёдор Михалыч действительно шедеврален. Особенно для петербуржцев, ведь мы как никто другие чувствуем всю эту серость и тоску, пронизывающую все романы.
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Cbj Fan
Задорову отправить цитаты Достоевского о либералах. И не только ему и не только русским.
https://pravdoiskatel77.livejournal.com/14379545.html
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Cbj Fan
Ответ e1ther - e1ther
а "идиота",отправил Задорову)))
Не "Иди@@а" а "Бесы". Мог бы и "Дневник писателя". И уточнить, на которые цитаты должен обратить внимание.
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e1ther - e1ther
Ответ Jeff Lebowski
При СССР было в программе, да. Сейчас убрали, наверное, посколько преступления есть, а наказания - нет.
да и при мне было,в 10-11 классе,причем были и видеоуроки)ничего там ,не убирали)
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Owen_the_Simple
Я даже знаю, почему пламенную патриотку Израиля так корёжит от Достоевского.
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Дмитрий Афанасьев
мы в 7 классе читали
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dosatuy
Разве это не школьная программа Преступление и наказание?
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Bartez1986
как человек, перечитавший всю школьную и университетскую программу от и до, могу сказать, что Преступление и наказание, Война и мир, Бедная Лиза, Мастер и Маргарита и ещё куча произведений в зрелом возрасте воспринимаются совсем по-другому. П и Н перечитал на отдыхе в Турции 5 лет назад. Совершенно другое восприятие. И это только один пример
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Jeff Lebowski
Ответ Bring Me The Horizon
Те, кто пишет про то, что Достоевский школьная программа… Да, это школьная программа! Но мне, будучи 11-летним сорванцом, было искреннее наплавать на мытарства Родиона Раскольникова и жертву Дмитрия Карамазова. А вот спустя года, уже даже после окончания университета, я полностью залез в Этот омут с головой. И сейчас читаю вдумчиво, осознанно. С высоты какого-никакого жизненного опыта. И Фёдор Михалыч действительно шедеврален. Особенно для петербуржцев, ведь мы как никто другие чувствуем всю эту серость и тоску, пронизывающую все романы.
Эта серость в Московском Кремле уже больше 20 лет.
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