Сергачев о Достоевском: «Это искренняя любовь. Начал интересоваться литературой полтора-два года назад. Прочитал его главные работы – «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание»
Михаил Сергачев высказался о своей любви к художественной литературе.
– Федор Достоевский. Я знаю, что это твой любимый писатель. Обычно, когда я готовлюсь к интервью со спортсменами, и вижу, что они говорят: Достоевский, Есенин, Толстой в чести, Пушкин, я улыбаюсь. Потому что как будто так надо говорить – что-то надо про культурку, и спортсмен выдает про культурку. В твоем случае это тоже так: ты понимаешь, что будут задавать вопросы и надо что-то такое? Или это искренняя любовь?
– Это искренняя любовь, конечно. На самом деле мне тяжело так говорить, потому что я только начал интересоваться художественной литературой и литературой русских писателей – где-то, наверное, полтора года назад, может, два.
За это время я прочитал две главные его работы – «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Я много чего прочитал, у меня в телефоне целый список.
– Скажи, ты осуждаешь Достоевского за то, что он перед смертью поддержал Сталина?
– Сталина? Я не знал, что он поддержал Сталина. Он же умер раньше, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.
Михаил Сергачев: «Достоевский – гений. Он идеально описывает эмоции, переносишь их на себя и проживаешь вместе с ним»
Сергачев назвал сына Федором в честь Достоевского. Хоккеист и его жена хотели, чтобы у ребенка было русское имя
Да, это школьная программа! Но мне, будучи 11-летним сорванцом, было искреннее наплавать на мытарства Родиона Раскольникова и жертву Дмитрия Карамазова. А вот спустя года, уже даже после окончания университета, я полностью залез в Этот омут с головой.
И сейчас читаю вдумчиво, осознанно. С высоты какого-никакого жизненного опыта.
И Фёдор Михалыч действительно шедеврален. Особенно для петербуржцев, ведь мы как никто другие чувствуем всю эту серость и тоску, пронизывающую все романы.
https://pravdoiskatel77.livejournal.com/14379545.html