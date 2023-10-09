Сергачев о Достоевском: «Это искренняя любовь. Начал интересоваться литературой полтора-два года назад. Прочитал его главные работы – «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание»

Михаил Сергачев высказался о своей любви к художественной литературе.

– Федор Достоевский. Я знаю, что это твой любимый писатель. Обычно, когда я готовлюсь к интервью со спортсменами, и вижу, что они говорят: Достоевский, Есенин, Толстой в чести, Пушкин, я улыбаюсь. Потому что как будто так надо говорить – что-то надо про культурку, и спортсмен выдает про культурку. В твоем случае это тоже так: ты понимаешь, что будут задавать вопросы и надо что-то такое? Или это искренняя любовь?

– Это искренняя любовь, конечно. На самом деле мне тяжело так говорить, потому что я только начал интересоваться художественной литературой и литературой русских писателей – где-то, наверное, полтора года назад, может, два.

За это время я прочитал две главные его работы – «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Я много чего прочитал, у меня в телефоне целый список.

– Скажи, ты осуждаешь Достоевского за то, что он перед смертью поддержал Сталина?

– Сталина? Я не знал, что он поддержал Сталина. Он же умер раньше, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

Михаил Сергачев: «Достоевский – гений. Он идеально описывает эмоции, переносишь их на себя и проживаешь вместе с ним»

Сергачев назвал сына Федором в честь Достоевского. Хоккеист и его жена хотели, чтобы у ребенка было русское имя