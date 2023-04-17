Сергачев назвал сына Федором в честь Достоевского. Хоккеист и его жена хотели, чтобы у ребенка было русское имя

Михаил Сергачев и его супруга Елизавета называли сына Федором.

Ранее стало известно, что у 24-летнего хоккеиста « » родился первенец.

«Это был лучший момент в моей жизни, – сказал .

Федор – имя любимого писателя Сергачева, Федора Достоевского.

Супруги хотели, чтобы у их сына было русское имя, они планировали научить ребенка родному языку, чтобы он не забыл свои корни. Сергачев отметил, что отца Достоевского тоже звали Михаил.

«Наверное, его все равно все будут называть маленьким Серги», – сказал хоккеист.