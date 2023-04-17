Сергачев назвал сына Федором в честь Достоевского. Хоккеист и его жена хотели, чтобы у ребенка было русское имя

Теги Тампа-Бэй НХЛ книги Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев и его супруга Елизавета называли сына Федором.

Ранее стало известно, что у 24-летнего хоккеиста «Тампы» родился первенец.

«Это был лучший момент в моей жизни, – сказал Михаил Сергачев.

Федор – имя любимого писателя Сергачева, Федора Достоевского. 

Супруги хотели, чтобы у их сына было русское имя, они планировали научить ребенка родному языку, чтобы он не забыл свои корни. Сергачев отметил, что отца Достоевского тоже звали Михаил.

«Наверное, его все равно все будут называть маленьким Серги», – сказал хоккеист.

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45 комментариев

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Отец-основатель
Ответ Dooomer
В честь мрачного бородатого игромана-писателя? Сын будет благодарен
Антон, не душни.
+28
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Angryslon
Молодец, Мишаня! Достойный поступок! А то только и смотришь, как всякие Николь да Томасы появляются.
+24
-7
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Mechel**
Тут главное паспорт американский
+21
-6
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Фёдор Михайлович! Звучит солидно!
+10
-1
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Роман Кириченко
Ответ 100 тысяч кэшем Аренаса
Комментарий удален пользователем
Скорее всего, уже и не поймёшь)
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Angryslon
Молодец, Мишаня! Достойный поступок! А то только и смотришь, как всякие Николь да Томасы появляются.
Так Николь в честь Гоголя,чем тебе имя не угодило?
+10
-3
+7
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Бульк
Ответ Bardownski
Фёдор/Теодор - греческое имя, а не русское.
правильнее русское имя греческого происхождения
+9
-2
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Антон Никитин
Ответ Bardownski
Фёдор/Теодор - греческое имя, а не русское.
Надо было назвать Ярополк или Мстислав
+8
-1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Беня_Финитас
Достоевский круто . Тоже любимый после Тургенева .
Трудно читать! Помню в техникуме "Преступление и наказание" читал. Очень тяжело было,
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Беня_Финитас
Достоевский круто . Тоже любимый после Тургенева .
"Наши соотечественники во множестве едут за границу; там они воспитывают детей и прилагают все старания, чтобы заставить их забыть русский язык. Есть такие, которые живут здесь подолгу, например Тургенев. Он мне напрямик заявил, что не хочет больше быть русским, что хотел бы забыть, что он русский, что он себя считает немцем и гордится этим. Я его с этим поздравил и расстался с ним..." (письмо к Яновскому в 1867 г.)
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Беня_Финитас
Достоевский круто . Тоже любимый после Тургенева .
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Maxim Vasnechov
Ответ Rajon9Rondo
Достоевский талант, но безумец и больной человек. Всем, кто хотя бы как-то знаком с его творчеством и биографией это понятно. Сергачёв типикал россиян, Достоевского наверное только в школе по диагонали читал.
Да сломался мужик на каторге, видно по произведениям. Талант остался, но крыша поехала.
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ecopromo
Ответ weaverpro
Славянских имен в РФ практически нет - Доброжир, Тихомир, Ратибор, Путислав, Ярополк, Гостомысл, Велимудр, Святослав, Всеволод, Богдан, Доброгнева, Любомила, Миролюб, Светозар, Милонег .....такие имена встретишь разве что в Украине))
чушь, кроме богдана никаких таких имен на украине. Николаем, Олегом, Василием, Алексеем, Максимом, Тимофеем, Арсением, Федором нигде в мире на называют. Это уже русские имена. Корни 5 тыс лет назад этих имен никого не интересуют.
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Bardownski
Фёдор/Теодор - греческое имя, а не русское.
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Сергей Косомов
Ответ Антон Никитин
Надо было назвать Ярополк или Мстислав
Владимр, Богдан, Ярослав, Святослав - древнеслславянские имена тоже
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Rajon9Rondo
Достоевский талант, но безумец и больной человек. Всем, кто хотя бы как-то знаком с его творчеством и биографией это понятно. Сергачёв типикал россиян, Достоевского наверное только в школе по диагонали читал.
"...наша сущность, в этом отношении, бесконечно выше европейской. И вообще, все понятия нравственные и цели русских — выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте." "Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православием, Вы правы), и это совершится в какое-нибудь столетие — вот моя страстная вера. Но чтоб это великое дело совершилось, надобно чтоб политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно..." (письмо к Майкову в 1868 г.)
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Rialto
Ответ nnp165
Ну а как? Не Теодором же? Хорошее имя. И вряд ли в США настолько продвинутые, что в «Тедди» переделают
В Питтсбурге был латыш Теодор Блюгерс, так его в основном как раз Тедди называют)
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versus_
Шарапова тоже Федором, но на американский лад.)
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mitos
Молодцы!
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Красавцы!
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Dr. J 24
Ответ ecopromo
покажи мне современных греков федоров. Нет уже тех древних греков. Задолбали к ним отсылаться
греков нет, а имя от этого не перестает быть греческим.
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Jeff Lebowski
Ответ weaverpro
Славянских имен в РФ практически нет - Доброжир, Тихомир, Ратибор, Путислав, Ярополк, Гостомысл, Велимудр, Святослав, Всеволод, Богдан, Доброгнева, Любомила, Миролюб, Светозар, Милонег .....такие имена встретишь разве что в Украине))
Богдан - это калька с Фёдора. То же самое имя.
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weaverpro
Ответ ecopromo
чушь, кроме богдана никаких таких имен на украине. Николаем, Олегом, Василием, Алексеем, Максимом, Тимофеем, Арсением, Федором нигде в мире на называют. Это уже русские имена. Корни 5 тыс лет назад этих имен никого не интересуют.
ловко придумываешь, тебе в президенты надо выдвигаться .
А Олег как бы имеет скандинавское происхождение, как и Ольга .
А в Греции как были эти имена так и остались - там все по прежнему
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Олег Усов
Ответ ecopromo
чушь, кроме богдана никаких таких имен на украине. Николаем, Олегом, Василием, Алексеем, Максимом, Тимофеем, Арсением, Федором нигде в мире на называют. Это уже русские имена. Корни 5 тыс лет назад этих имен никого не интересуют.
чушь это ты несёшь
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nnp165
Ну а как? Не Теодором же? Хорошее имя. И вряд ли в США настолько продвинутые, что в «Тедди» переделают
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