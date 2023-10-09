Сергачев об Овечкине и Putin Team: «Беттмэн правильно сказал, что Александр – легенда НХЛ, играет за клуб. Как можно его отменить за политические взгляды?»

Михаил Сергачев высказался о двойных стандартах в Америке.

– Гэри Беттмэн с удивительной изобретательностью отнекивается от всех вопросов. Мы помним историю с Овечкиным и Putin Team. И как только началось 24-е число и стали задавать вопросы: «А что же они тут делают?» Он отвечает: «Так они играют за клуб, а не за сборную». Когда такие большие деньги, и с другой стороны Америка говорит о некой репутации, cancel culture и так далее, это не двойные стандарты?

– Наверное, двойные стандарты. Вообще Гэри Беттмэн – хороший руководитель, а хороший руководитель всегда должен быть гибким.

Не то что он прогибается под Овечкиным и дает ему играть, он правильно сказал, что Александр играет за клуб, забивает кучу голов, легенда лиги, как возможно его отменить за его политические взгляды?

Но, с другой стороны, да, есть какие-то вещи, из-за которых НХЛ сторонится политических высказываний. Мне кажется, здесь, как и везде, есть двойные стандарты на тему политики, поэтому я не удивляюсь этому, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

Беттмэн об Овечкине и Путине: «Не знаю, какие у них отношения. Россияне в НХЛ играют за свои команды, а не за Россию»