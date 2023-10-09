Сергачев об Овечкине и Putin Team: «Беттмэн правильно сказал, что Александр – легенда НХЛ, играет за клуб. Как можно его отменить за политические взгляды?»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Гэри Беттмэн Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Политика Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев высказался о двойных стандартах в Америке.

– Гэри Беттмэн с удивительной изобретательностью отнекивается от всех вопросов. Мы помним историю с Овечкиным и Putin Team. И как только началось 24-е число и стали задавать вопросы: «А что же они тут делают?» Он отвечает: «Так они играют за клуб, а не за сборную». Когда такие большие деньги, и с другой стороны Америка говорит о некой репутации, cancel culture и так далее, это не двойные стандарты?

– Наверное, двойные стандарты. Вообще Гэри Беттмэн – хороший руководитель, а хороший руководитель всегда должен быть гибким.

Не то что он прогибается под Овечкиным и дает ему играть, он правильно сказал, что Александр играет за клуб, забивает кучу голов, легенда лиги, как возможно его отменить за его политические взгляды?

Но, с другой стороны, да, есть какие-то вещи, из-за которых НХЛ сторонится политических высказываний. Мне кажется, здесь, как и везде, есть двойные стандарты на тему политики, поэтому я не удивляюсь этому, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

Беттмэн об Овечкине и Путине: «Не знаю, какие у них отношения. Россияне в НХЛ играют за свои команды, а не за Россию»

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madcomposer
Да нет у него политических взглядов никаких. У Овечкина риторика была на уровне "по сравнению с 90-ми стали жить лучше", а показатель - Москва в летний отпуск. Вот и всё. Ну и в депутаты наверняка метит
+45
-10
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Простой вопрос - а почему в рф тогда можно человека отменить за политические взгляды?
Ну как отменить...посадить лет на 10
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Koulmann
Российские пляжные волейболисты выиграли турнир в составе азербайджанской команды.
Россйиские футболисты играют в футбол за европейские клубы. Как и гандболисты. Как и баскетболисты.
Как и велосипедисты выступают за свли команды.

Следуют в русле общей практики. Но Сергачеву надо поподдакивать журналистам.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Мешков
ооо Ксения Анатольевна, какие жесткие вопросы вы задаете)) жаль, что не у всех как у Ксении - мама сенатор Совета Федерации)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paraklet
В России многих отменили только лишь за политические взляды...некоторых на 25 лет.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ lenson
Только даже автомобили которые Россия может производить вроде Лады Гранты(Калины) разработаны в 90-е. Не говоря о Искандерах(Кинжалах), Х-101, Тополях, все в нищие 90-е разработано, а в 2000-е ничего
Скажу больше - в 2000-х уничтожены ГАЗ -"Волга", АЗЛК, ИЖ, ЗиЛ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madcomposer
Ответ lenson
Только даже автомобили которые Россия может производить вроде Лады Гранты(Калины) разработаны в 90-е. Не говоря о Искандерах(Кинжалах), Х-101, Тополях, все в нищие 90-е разработано, а в 2000-е ничего
Да может что-то и разработано, да толку-то, если у страны нет почти прогресса уже лет 10 значимого. Всё, что есть позитивного - это буст от периода середина девяностых - начало десятых, ну и вбухивание денег в столицу.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lenson
Обычный приспособленец, причем тут политические взгляды
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Собчак окончательно превратилась в АнтиДудя. Вечно вторая да еще с душком (инициатива - пошлость и безвкусица). Но теперь берёт интервью с зеркальным ответом на выпуски Дудя (Кучера - Панин, Задоров - Сергачев) . Вроде не все так однозначно Мадам становится эталонным штрейкбрехером.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Ответ Как дела на заводе
Алексей Новичок , сидит не за это, ну так, к сведению))
Ха, а ты думаешь он единственный? Полно политзаключенных
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lenson
Ответ Как дела на заводе
а что , жить стало хуже по сравнению с 90-ми?)) и что плохого отдыха в Москве? Хороший , современный город, развивается) Иногда из Грузии возвращайся, посмотришь ))
Относительно остального мира хуже. Доля России в мировой экономике сейчас куда ниже, чем в 90-е. Весь мир рос, а Россия стагнировала кроме начала 2000-х, когда цены на нефть перли
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kwinto88
Ответ Madcomposer
Да нет у него политических взглядов никаких. У Овечкина риторика была на уровне "по сравнению с 90-ми стали жить лучше", а показатель - Москва в летний отпуск. Вот и всё. Ну и в депутаты наверняка метит
со всех федеральных каналов кричат, что мы воюем с Америкой и Европой. Так что же Овечкин там делает, он же в путин тим и патриот ? Да всё просто, бабки не пахнут!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4 shizzle ma nizzle
Ответ brig_Mercury
Собчак окончательно превратилась в АнтиДудя. Вечно вторая да еще с душком (инициатива - пошлость и безвкусица). Но теперь берёт интервью с зеркальным ответом на выпуски Дудя (Кучера - Панин, Задоров - Сергачев) . Вроде не все так однозначно Мадам становится эталонным штрейкбрехером.
становится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Ответ brig_Mercury
Собчак окончательно превратилась в АнтиДудя. Вечно вторая да еще с душком (инициатива - пошлость и безвкусица). Но теперь берёт интервью с зеркальным ответом на выпуски Дудя (Кучера - Панин, Задоров - Сергачев) . Вроде не все так однозначно Мадам становится эталонным штрейкбрехером.
И это при том, что Дудь за последние годы сильно вырос, как журналист и перестал задавать пошлые вопросы для просмотров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ e1ther - e1ther
а ,как же,про твой стеклянный столик и проектор?)кого ты тогда прославлял?)
Вижу Ижевского в комментариях) Это значит Саня приготовил свою новенькую_ультратонкую 55 дюимовую панель и ждёт начала сезона..

Саня.. уже скоро.. Мне хоть будет с кем обсудить провокационную осеннюю коллекцию одежды от BALENCIAGA, крутые коллаборации KITH, а так же солнцезащитные очки Persol)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madcomposer
Ответ Как дела на заводе
а что , жить стало хуже по сравнению с 90-ми?)) и что плохого отдыха в Москве? Хороший , современный город, развивается) Иногда из Грузии возвращайся, посмотришь ))
По-моему, вы совсем не поняли того, что я написал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lenson
Ответ Madcomposer
Да нет у него политических взглядов никаких. У Овечкина риторика была на уровне "по сравнению с 90-ми стали жить лучше", а показатель - Москва в летний отпуск. Вот и всё. Ну и в депутаты наверняка метит
Только даже автомобили которые Россия может производить вроде Лады Гранты(Калины) разработаны в 90-е. Не говоря о Искандерах(Кинжалах), Х-101, Тополях, все в нищие 90-е разработано, а в 2000-е ничего
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XBB
Пусть идёт на фронт и погибнет за путина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Акимов
А говорили, что на Западе всех чуть ли не линчуют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Donbass
Да очень просто. Было бы желание у Бэтмена!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lightrip
когда на кону большие деньги, то можно и поиграть в "спорт вне политики"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinarxxx
это другое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фоксвольф3399
ну здесь все просто, овечкин любит путина, допустим, но играет в сша за вашингтон, т.е. живет, зарабатывает бабки, добивается успехов, радуется жизни в столице страны главного противника, по словам опять же старика которого любит саша, отсюда делаем вывод, если бы саша был патриотом и очень любил пу, ну тогда едь в москву, к своему лидеру, кумиру, ан нет, не едет саша в москву, ему там хорошо, значит он кто??? правильно ребята____))))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paraklet
А других навсегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я постоянно здесь пишу, то что говорит Бэтмен и получаю за это 1000 минусов от скрепников..)

Овечкин прославляет НХЛ и прославляет американский образ жизни..

Овечкин играет за Вашингтон - принося деньги Леонсису и тому же Бэтмену!

Чистый бизнес - не более.. Бэтмен рад! Леонсис рад! Налоговая США рада - когда лига платит налоги с 5.5 миллиардов дохода! Овечкин рад! живёт в благополучном Вашингтоне и получает хорошие деньги!

Все рады! Это и есть бизнес по Американски - все в выигрыше!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий