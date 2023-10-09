Сергачев об Овечкине и Putin Team: «Беттмэн правильно сказал, что Александр – легенда НХЛ, играет за клуб. Как можно его отменить за политические взгляды?»
Михаил Сергачев высказался о двойных стандартах в Америке.
– Гэри Беттмэн с удивительной изобретательностью отнекивается от всех вопросов. Мы помним историю с Овечкиным и Putin Team. И как только началось 24-е число и стали задавать вопросы: «А что же они тут делают?» Он отвечает: «Так они играют за клуб, а не за сборную». Когда такие большие деньги, и с другой стороны Америка говорит о некой репутации, cancel culture и так далее, это не двойные стандарты?
– Наверное, двойные стандарты. Вообще Гэри Беттмэн – хороший руководитель, а хороший руководитель всегда должен быть гибким.
Не то что он прогибается под Овечкиным и дает ему играть, он правильно сказал, что Александр играет за клуб, забивает кучу голов, легенда лиги, как возможно его отменить за его политические взгляды?
Но, с другой стороны, да, есть какие-то вещи, из-за которых НХЛ сторонится политических высказываний. Мне кажется, здесь, как и везде, есть двойные стандарты на тему политики, поэтому я не удивляюсь этому, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.
Беттмэн об Овечкине и Путине: «Не знаю, какие у них отношения. Россияне в НХЛ играют за свои команды, а не за Россию»
Ну как отменить...посадить лет на 10
Россйиские футболисты играют в футбол за европейские клубы. Как и гандболисты. Как и баскетболисты.
Как и велосипедисты выступают за свли команды.
Следуют в русле общей практики. Но Сергачеву надо поподдакивать журналистам.
Саня.. уже скоро.. Мне хоть будет с кем обсудить провокационную осеннюю коллекцию одежды от BALENCIAGA, крутые коллаборации KITH, а так же солнцезащитные очки Persol)
Овечкин прославляет НХЛ и прославляет американский образ жизни..
Овечкин играет за Вашингтон - принося деньги Леонсису и тому же Бэтмену!
Чистый бизнес - не более.. Бэтмен рад! Леонсис рад! Налоговая США рада - когда лига платит налоги с 5.5 миллиардов дохода! Овечкин рад! живёт в благополучном Вашингтоне и получает хорошие деньги!
Все рады! Это и есть бизнес по Американски - все в выигрыше!