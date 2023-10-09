Михаил Сергачев высказался о том, почему НХЛ не отказалась от игроков из России.

– Как ты отнесся к тому, что после 24 февраля НХЛ закрыла русскоязычный сайт и отказалась от бизнес-сотрудничества с Россией?

– Я думаю, что это нормально в целом, потому что им нужно зарабатывать деньги. Это большой бизнес. Такая вещь, которая произошла, наверное, сильно бьет по репутации, поэтому они закрыли все русскоязычные каналы.

С другой стороны, это неправильно, потому что фанаты хоккея из России не обязательно все «зетники» и все остальное и поддерживают...

– Есть две спортивные структуры, которые до сих пор принимают русских: UFC и НХЛ. Мы видим, что продолжают российские хоккеисты переходить даже сейчас. Я примерно понимаю почему. Потому что как только появляются большие деньги, политика начинает отходить чуть-чуть в сторону.

– Так и есть, наверное, потому что очень много талантов в НХЛ съезжается, не только из России. Со всего мира они собирают хороших игроков и пытаются из них что-то слепить.

И это большой бизнес, огромный: это агентский, это скаутинг, команды, кубки, реклама. Видимо, им было невыгодно так делать. Если отталкиваться от стороны бизнеса, наверное, невыгодно выгонять русских хоккеистов.

10 русских хоккеистов точно сейчас в топ-50. Допустим, у нас в команде играем я, Василевский и Кучеров. Которые как бы костяк команды. Сейчас выгонишь нас, и кто играть будет? – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.