Сергачев о россиянах в НХЛ: «Им невыгодно нас выгонять. 10 русских хоккеистов сейчас в топ-50. Я, Василевский и Кучеров – костяк «Тампы», выгонишь нас – кто играть будет?»
Михаил Сергачев высказался о том, почему НХЛ не отказалась от игроков из России.
– Как ты отнесся к тому, что после 24 февраля НХЛ закрыла русскоязычный сайт и отказалась от бизнес-сотрудничества с Россией?
– Я думаю, что это нормально в целом, потому что им нужно зарабатывать деньги. Это большой бизнес. Такая вещь, которая произошла, наверное, сильно бьет по репутации, поэтому они закрыли все русскоязычные каналы.
С другой стороны, это неправильно, потому что фанаты хоккея из России не обязательно все «зетники» и все остальное и поддерживают...
– Есть две спортивные структуры, которые до сих пор принимают русских: UFC и НХЛ. Мы видим, что продолжают российские хоккеисты переходить даже сейчас. Я примерно понимаю почему. Потому что как только появляются большие деньги, политика начинает отходить чуть-чуть в сторону.
– Так и есть, наверное, потому что очень много талантов в НХЛ съезжается, не только из России. Со всего мира они собирают хороших игроков и пытаются из них что-то слепить.
И это большой бизнес, огромный: это агентский, это скаутинг, команды, кубки, реклама. Видимо, им было невыгодно так делать. Если отталкиваться от стороны бизнеса, наверное, невыгодно выгонять русских хоккеистов.
10 русских хоккеистов точно сейчас в топ-50. Допустим, у нас в команде играем я, Василевский и Кучеров. Которые как бы костяк команды. Сейчас выгонишь нас, и кто играть будет? – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.
Сто раз уже было сказано, все ограничения (за исключением редких перекосов и в основном в недостаточно развитой Восточной Европе) распространяются на то, что связано с государством (пускай и опосредованно). Все русские футболисты, хоккеисты в зарубежных клубах как играли, так и играют, даже новые постоянно появляются. Теннисисты, где значение государства нулевое тоже как играли так и играют. Это не говоря о специалистах, врачах, вообще русских мигрантах на западе.
НХЛ будет существовать и развиваться и без Кучерова и без Сергачева и без Макдэвида.
Я думаю, что единственное, что сильно воздействует на решение работать или не работать с хоккеистами из России: нежелание следующие десятки лет слушать споры, побил бы один русский из Putin Team рекорд Гретцки, если бы его не выгнали, или нет. Чтобы споров не было, а это все-таки слишком важный рекорд, они и не ставят жёсткий блок, чтобы ничего не мешало
если вы уйдете из Тампы, там освободится уева туча в платёжке и через год про вас уже никто не вспомнит
Отсутствия остальных особо никто и не заметит. Поскромнее надо быть, раз ты в жив когорту не входишь. Спокойно заменят
Эмм... a ATP, UCI - не, не слышали?)