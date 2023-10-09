Сергачев о россиянах в НХЛ: «Им невыгодно нас выгонять. 10 русских хоккеистов сейчас в топ-50. Я, Василевский и Кучеров – костяк «Тампы», выгонишь нас – кто играть будет?»

Теги болельщики Тампа-Бэй бизнес НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Политика Михаил Сергачев деньги Хоккей

Михаил Сергачев высказался о том, почему НХЛ не отказалась от игроков из России.

– Как ты отнесся к тому, что после 24 февраля НХЛ закрыла русскоязычный сайт и отказалась от бизнес-сотрудничества с Россией?

– Я думаю, что это нормально в целом, потому что им нужно зарабатывать деньги. Это большой бизнес. Такая вещь, которая произошла, наверное, сильно бьет по репутации, поэтому они закрыли все русскоязычные каналы.

С другой стороны, это неправильно, потому что фанаты хоккея из России не обязательно все «зетники» и все остальное и поддерживают...

– Есть две спортивные структуры, которые до сих пор принимают русских: UFC и НХЛ. Мы видим, что продолжают российские хоккеисты переходить даже сейчас. Я примерно понимаю почему. Потому что как только появляются большие деньги, политика начинает отходить чуть-чуть в сторону.

– Так и есть, наверное, потому что очень много талантов в НХЛ съезжается, не только из России. Со всего мира они собирают хороших игроков и пытаются из них что-то слепить.

И это большой бизнес, огромный: это агентский, это скаутинг, команды, кубки, реклама. Видимо, им было невыгодно так делать. Если отталкиваться от стороны бизнеса, наверное, невыгодно выгонять русских хоккеистов.

10 русских хоккеистов точно сейчас в топ-50. Допустим, у нас в команде играем я, Василевский и Кучеров. Которые как бы костяк команды. Сейчас выгонишь нас, и кто играть будет? – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

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31 комментарий

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Биомеханоид
Незаменимых нет, играли как-то до 90-х. Особо пальцы-то не гни там.
+64
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+50
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dimonivanov
Поверь, на просторах Северной Америки быстро найдется замена. В качестве доказательства десятый состав Канады ежегодно нагибает чемпионат мира
+44
-5
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Алексей Замарин
Кто будет играть? Ну, например, не Сергачев, не Кучеров, не Василевский.
+35
-4
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SadButTrue
Ответ Местами град
И он абсолютно прав, и НХЛ это понимает, аналогичная ситуация и в ЮФС.
А в чемпионате Франции по футболу? Или чемпионате Италии? Терпят Головина, Кузяева и Миранчука, потому что...

Сто раз уже было сказано, все ограничения (за исключением редких перекосов и в основном в недостаточно развитой Восточной Европе) распространяются на то, что связано с государством (пускай и опосредованно). Все русские футболисты, хоккеисты в зарубежных клубах как играли, так и играют, даже новые постоянно появляются. Теннисисты, где значение государства нулевое тоже как играли так и играют. Это не говоря о специалистах, врачах, вообще русских мигрантах на западе.
+22
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Рокко Сиффредди
Незаменимых нет.
НХЛ будет существовать и развиваться и без Кучерова и без Сергачева и без Макдэвида.
+22
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GMeazza
Ответ JBa
интересная логика у товарища. если вы уйдете из Тампы, там освободится уева туча в платёжке и через год про вас уже никто не вспомнит
А смысл держать этих русских тогда? Если можно освободить уеву тучу в платежке и набрать задешево качественную замену им??
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Einfach Safari
Ответ Биомеханоид
Незаменимых нет, играли как-то до 90-х. Особо пальцы-то не гни там.
спроси у Фетисова или Федорова , как они в НХЛ чуть ли не убегали, или у Третьяка как он почти все 90-ые в Сев Америке прожил)
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Сульшер жги!
Ну ,вот Василевский пропустит к примеру старт из-за травмы. Вроде НХЛ не отменяют из-за этого. Человек просто расходный материал-не более
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glavniiexpert
Ответ JBa
интересная логика у товарища. если вы уйдете из Тампы, там освободится уева туча в платёжке и через год про вас уже никто не вспомнит
платежка конечно освободится, вот только забить ее придется менее статусными игроками, новых Кучеровых и Василевских у нас для вас нет.
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Michael1969
По секрету: если из топ-50 хоккеистов НХЛ убрать 10 русских, то в топ-50 по-прежнему будет 50 хоккеистов.
Я думаю, что единственное, что сильно воздействует на решение работать или не работать с хоккеистами из России: нежелание следующие десятки лет слушать споры, побил бы один русский из Putin Team рекорд Гретцки, если бы его не выгнали, или нет. Чтобы споров не было, а это все-таки слишком важный рекорд, они и не ставят жёсткий блок, чтобы ничего не мешало
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Игорь Новиков
Ответ Александр ЦСКА
Естественно ни кто не выгонит . Для них это бизнес. Так же как и Овечкина ни кто не выгонит с Вашингтона.
Овечки и сам не торопится покидать "недружественную" страну)
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Александр ЦСКА
Естественно ни кто не выгонит . Для них это бизнес. Так же как и Овечкина ни кто не выгонит с Вашингтона.
+2
-1
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JBa
интересная логика у товарища.

если вы уйдете из Тампы, там освободится уева туча в платёжке и через год про вас уже никто не вспомнит
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pizzatcarizza
Ответ dimonivanov
Поверь, на просторах Северной Америки быстро найдется замена. В качестве доказательства десятый состав Канады ежегодно нагибает чемпионат мира
Ну-ка давай найди этим трем из Тампы замену без потери в качестве)
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special_k
Ответ Александр ЦСКА
Естественно ни кто не выгонит . Для них это бизнес. Так же как и Овечкина ни кто не выгонит с Вашингтона.
как думаешь, насколько быстро выгонят Овечкина, если он начнёт постить Z посты в соцсети и выедет на раскатку в Z свитере?
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pavelrytov@icloud.com
Ну он прав. Но до поры до времени. Пока тянешь уровень то нужен будешь, если нет то до свидания. Даже во время холодной войны пытались лучших вытащить. Бизнес и ничего личного
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klimkostin99
Ответ Алексей Замарин
Кто будет играть? Ну, например, не Сергачев, не Кучеров, не Василевский.
Будут тогда бороться не за Кубок,а 1 драфт пик
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Анатолий Magicbrain
Обычно скромность украшает человека. Как играть будут уже показали на примере фигурного катания, где без нас вообще печаль и тоска, но соревнования таки проводят и мир не остановился
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MaaRek
Ну справедливости ради суперзвезд там не так много. Овечкин, Василевский, Кучеров, Панарин, ну может Капризов. Плюс есть вратари, отсутствие которых сильно ударит по лиге

Отсутствия остальных особо никто и не заметит. Поскромнее надо быть, раз ты в жив когорту не входишь. Спокойно заменят
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Dimash Balatayev
Последнее зря сказал
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dem
Миша слишком много начал говорить, скоро в Задорова превратится.
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Евгений Фабиянчук
>Есть две спортивные структуры, которые принимают русских - UFC и НХЛ.

Эмм... a ATP, UCI - не, не слышали?)
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Местами град
И он абсолютно прав, и НХЛ это понимает, аналогичная ситуация и в ЮФС.
+13
-13
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