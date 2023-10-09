Федор Канарейкин: «У «Витязя» отрыв от зоны плей-офф некритический, на дистанции за восьмерку должны цепляться»

Федор Канарейкин поделился мыслями о перспективах «Витязя».

На данный момент клуб находится на 11-м месте в таблице Западной конференции.

«В Континентальной хоккейной лиге пока прошел небольшой отрезок. У « » отрыв от зоны плей-офф некритический, поэтому на дистанции за восьмерку должны цепляться. Рябыкин – опытный тренер, в хоккее он давно.

Самое главное – команда среагировала на смену тренера и одержала две победы при Тертышном. Значит, команда управляема и обучаема. Конечно, у них есть будущее. Им некуда деваться, сейчас каждую игру надо навязывать борьбу.

Если они ближайший отрезок матчей не подхватят, не будут очки набирать, тогда все. Сейчас для хоккеистов самый подходящий момент в эмоциональном плане, они должны прогрессировать», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.