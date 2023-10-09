Рябыкин о «Витязе»: «Будем стараться играть агрессивно, больше в атаке. Но оборону никто не отменял. Должен быть разумный баланс»

Дмитрий Рябыкин высказался после своего назначения главным тренером «Витязя».

— Какое впечатление производил «Витязь», когда вы наблюдали со стороны?

— Я смотрел последние три матча «Витязя» пристально. Как мне показалось, после отставки Завьялова команда стала играть в более агрессивный хоккей.

— И после 1:9 от ЦСКА случились две победы — над «Куньлунем» (2:1) и «Барысом» (3:2 ОТ).

— На старт «Витязя» еще повлияли травмы. Всегда тяжело, когда у тебя вылетают центральные нападающие. У меня было то же самое в «Авангарде», когда в сентябре выпал из-за повреждения Найт. Просто нереально было его заменить. К тому же был травмирован Дергачев.

И в « » сейчас точно такая же ситуация — нет Цицюры, нет Попова. Также отсутствует легионер Уилсон.

— Насколько они близки к возвращению?

— Сегодня я встречался с Уилсоном — он говорит, что достаточно неплохо себя чувствует, очень близок к восстановлению. Но надо учесть, что он еще должен набрать кондиции, а на это все равно уйдет время.

— В субботу «Торпедо» разгромило московское «Динамо» (7:1), а «Северсталь» — «Сочи» (10:1). А ведь это малобюджетные клубы. Может ли «Витязь» играть в атакующий хоккей?

— Мы будем стараться, чтобы играть агрессивно, больше в атаке. Но оборону никто не отменял. Должен быть разумный баланс.

— Сохраняются ли у «Витязя» шансы на плей-офф?

— Пока трудно что-то говорить. Но я уверен, что все хотят туда попасть. И мы сделаем все для этого.

— Новые игроки появятся?

— Я сейчас хотел бы посмотреть, кто есть кто. Очень много молодых талантливых ребят. Нужно их подержать в руках, а потом уже решим, – сказал .