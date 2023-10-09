Рябыкин о «Витязе»: «Будем стараться играть агрессивно, больше в атаке. Но оборону никто не отменял. Должен быть разумный баланс»
Дмитрий Рябыкин высказался после своего назначения главным тренером «Витязя».
— Какое впечатление производил «Витязь», когда вы наблюдали со стороны?
— Я смотрел последние три матча «Витязя» пристально. Как мне показалось, после отставки Завьялова команда стала играть в более агрессивный хоккей.
— И после 1:9 от ЦСКА случились две победы — над «Куньлунем» (2:1) и «Барысом» (3:2 ОТ).
— На старт «Витязя» еще повлияли травмы. Всегда тяжело, когда у тебя вылетают центральные нападающие. У меня было то же самое в «Авангарде», когда в сентябре выпал из-за повреждения Найт. Просто нереально было его заменить. К тому же был травмирован Дергачев.
И в «Витязе» сейчас точно такая же ситуация — нет Цицюры, нет Попова. Также отсутствует легионер Уилсон.
— Насколько они близки к возвращению?
— Сегодня я встречался с Уилсоном — он говорит, что достаточно неплохо себя чувствует, очень близок к восстановлению. Но надо учесть, что он еще должен набрать кондиции, а на это все равно уйдет время.
— В субботу «Торпедо» разгромило московское «Динамо» (7:1), а «Северсталь» — «Сочи» (10:1). А ведь это малобюджетные клубы. Может ли «Витязь» играть в атакующий хоккей?
— Мы будем стараться, чтобы играть агрессивно, больше в атаке. Но оборону никто не отменял. Должен быть разумный баланс.
— Сохраняются ли у «Витязя» шансы на плей-офф?
— Пока трудно что-то говорить. Но я уверен, что все хотят туда попасть. И мы сделаем все для этого.
— Новые игроки появятся?
— Я сейчас хотел бы посмотреть, кто есть кто. Очень много молодых талантливых ребят. Нужно их подержать в руках, а потом уже решим, – сказал Рябыкин.
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