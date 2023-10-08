Рябыкин о цели «Витязя»: «Выйти в плей-офф и постараться пошуметь. Еще ничего не потеряно. Много игр впереди»

Дмитрий Рябыкин высказался после назначения главным тренером «Витязя».

Специалист дал комментарий после тренировки с командой.

– Дмитрий Анатольевич, что вы сказали ребятам?

– Что будет много нового, чтобы не зацикливались, верили в себя и показывали свою лучшую игру. Все со временем все придет.

– Вы заступили на пост главного в воскресенье, а в понедельник – игра со «Спартаком». Как думаете, удастся ли вам за один день что-то реально изменить?

– Нет, за один день, конечно, глобально вряд ли удастся что-то поменять. Но коррективы в действия команды внесем обязательно.

В частности, обратили внимание на игре в зоне обороны. Думаю, ребята хорошо воспринимают информацию. Посмотрим.

– Глобальная цель на сезон?

– Выйти в плей-офф и постараться пошуметь. Еще ничего не потеряно. Много игр впереди. Нужно постараться и у нас все может получиться: за счет работы, самоотдачи и характера, – сказал главный тренер « » .