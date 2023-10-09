Рябыкин об «Авангарде»: «Ну какая может быть обида на Кравеца? Мы же взрослые люди»

Теги Авангард Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался о главном тренере «Авангарда» Михаиле Кравеце.

Кравец возглавил омский клуб год назад после отставки Рябыкина.

— 18 октября в Балашиху на матч с «Витязем» приедет «Авангард». Вы уже обвели красным этот день в календаре?

— Не скажу, что это для меня прямо вау-вау-особенный матч. Но «Авангард» для меня — не чужая команда. Хочется ее победить. Но посмотрим — мы сейчас работаем над своей игрой, а там видно будет.

Сейчас идут матчи через день. Нет так много времени, чтобы работать на тренировках. Ребятам тоже надо восстанавливаться, у них же силы небезграничные.

— Вы недавно заявили в новостях: «Не хочу говорить о Кравеце». Почему? Поссорились с главным тренером «Авангарда»?

— Это просто меня журналистка не поняла. Позвонила и попросила оценить, как работает Кравец. Я сказал, что мне оценивать неправильно работу другого тренера и для этого есть руководство клуба. Ну какая у меня может быть обида на Михаила? Мы же взрослые люди, – сказал главный тренер «Витязя».

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