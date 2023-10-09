Максим Гафуров: «Все понимают, что «Торпедо» не команда-однодневка, мы становимся топ-клубом»

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Максим Гафуров отметил, что «Торпедо» становится топ-клубом.

– Много предложений сейчас поступает «Торпедо» от других клубов КХЛ, чтобы вы обменяли им каких-то игроков? Их акции здорово растут!

– Я бы сказал, что мы выросли. Все понимают, что «Торпедо» не команда-однодневка. Сверкнула и ушла в тень топ-клубов. Мы сами становимся топ-клубом, топовой организацией. Мы к этому идем.

Да, еще большая дорога впереди. Но уже важно, что ребята верят в этот результат. Их место в Нижнем Новгороде. А есть и другие события из молодежного и юношеского хоккея, которые впереди. Все эксперты сразу поймут, о чем речь…

– Кстати, расскажите о 15-летнем вундеркинде Викторе Федорове, который переезжает из Ярославля в Нижний Новгород. Говорят, он безоговорочно лучший в своем возрасте.

– Это еще пока неофициальный переход. Чуть позже будет вся информация. И дело даже не в этом конкретном событии, а в том, что происходит определенный сдвиг. Нижний растет, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

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