Алексей Кручинин: «Торпедо» не бьется кровь из носу за первое место. Концентрируемся на качестве игры»

Алексей Кручинин высказался о лидерстве «Торпедо» на Западе в КХЛ.

— Есть ощущение, что соперники стали на вас по-другому настраиваться, как-то специально готовиться, придумывая, как нейтрализовать все комбинации «Торпедо»?

— Я думаю, что 100% уже готовятся по-серьезному. Уже нет такого, что, как в прошлом году, когда все думали: «Проскочим их». Сейчас к нам серьезно относятся, изучают и понимают, что это не шутки. Мы заставили другие команды уважать нас.

— В чем «Торпедо» надо прибавлять, чтобы продолжать побеждать при таком серьезном отношении соперников?

— Ну это, получается, и есть двигатель прогресса. Они не стоят на месте и готовятся под нас. А когда нас перекрывают, мы думаем, как обойти их ловушки. Так и получается: они готовятся под нас, мы под них. Кто кого переигрывает, тот и выше. Никто не стоит на месте, все развиваются.

— А кажется, что вы только о своей игре думаете и ни под кого не подстраиваетесь.

— Ну мы же знаем, как против нас команды играют. Кто играет активно, кто выстраивается. И у нас тоже есть свои какие-то фишки, как эти системы обходить. Мы не выходим просто так шалтай-болтай играть.

Честно говоря, мы не особо смотрим в таблицу. Мы не концентрируемся на этом. Чемпионат только начался — не вижу смысла даже смотреть в таблицу. Мы не бьемся кровь из носу за какое-то первое место. Мы концентрируемся на качестве игры, – сказал нападающий « ».