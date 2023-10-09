Зарплата Фирстова в «Торпедо» – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
Владислав Фирстов заработает 15 млн рублей за год в «Торпедо».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Зарплата нападающего «Торпедо» Владислава Фирстова в нынешнем сезоне – 15 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.
В нынешнем сезоне форвард провел 15 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (4+4) баллов.
Владислав Фирстов играет за «Торпедо» на правах аренды из «Миннесоты». Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24.
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