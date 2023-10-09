Зарплата Фирстова в «Торпедо» – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Теги Торпедо КХЛ Спорт-Экспресс деньги Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов заработает 15 млн рублей за год в «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Зарплата нападающего «Торпедо» Владислава Фирстова в нынешнем сезоне – 15 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне форвард провел 15 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (4+4) баллов. 

Владислав Фирстов играет за «Торпедо» на правах аренды из «Миннесоты». Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Тюкалкин
ну и что? люди кайф получают от хоккея. от атмосферы. не всё в деньгах изменяется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Романов
У него аренда если подписан полный контракт тогда можно и добавить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий