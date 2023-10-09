Зарплата Фирстова в «Торпедо» – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Владислав Фирстов заработает 15 млн рублей за год в «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Зарплата нападающего «Торпедо» в нынешнем сезоне – 15 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне форвард провел 15 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (4+4) баллов.

Владислав Фирстов играет за « » на правах аренды из «Миннесоты». Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24.