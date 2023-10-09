Генменеджер «Торпедо» о Ларионове: «С его зарплатой все будет в порядке, не волнуйтесь. Он заслуживает максимального уважения»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ деньги Максим Гафуров Хоккей

Генменеджер «Торпедо» прокомментировал информацию о зарплате Игоря Ларионова.

– В последнее время поднялась шумиха, что Игорь Ларионов получает мало – лишь 17 миллионов рублей за сезон. И с этим «Торпедо» ничего не делает. Хотя действует второй год его двухлетнего контракта, и эти контракты обычно не пересматривают. Какая реакция у вас?

– Любая такая шумиха скорее неприятна, хотя мы к ней относимся спокойно. Мы с Игорем Николаевичем знаем, что делаем, какая у нас идея. Во-вторых, определенная информация не соответствует действительности. И вся мотивационная и финансовая система работает в клубе по-другому.

Да, у многих наших игроков тоже небольшие зарплаты. И я это могу искренне сказать вам под запись. Хотя вроде бы это влечет какие-то последствия. Но я объясняю это спокойно…

– Потому что есть бонусы.

– Да, у ребят есть командные бонусы. Если мы в порядке, если мы играем – и зарабатываем, а не получаем – то все хорошо. У нас конкурентные зарплаты. И они будут больше.

Разумеется, Игорь Николаевич заслуживает максимального уважения. И я уверен, с его зарплатой все будет в порядке, не волнуйтесь. Но у таких сравнений в прессе, когда вылетают эти темы, наверняка немного другие цели, чем защитить Ларионова…

– «Торпедо» хотят расшатать?

– Как показывает практика, да будет так. Чем больше говорят плохого про «Торпедо», и чем хуже прогнозы, тем лучше мы играем.

– Я уточню: у вас бонусы за каждый раунд? Или надо выиграть Кубок Гагарина?

– Можно я это оставлю без комментариев? Это внутренняя кухня. И это наше ноу-хау. Когда придет время, я этим с удовольствием поделюсь. Самое главное, это работает, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy93
Вообще странный наезд. Понятно, если бы Ларионов был типа Купера: вырос с тренера школьных команд и заработать в жизни до этого не мог.Но с деньгами у Игоря все отлично, крутая карьера и куча бизнесов: вино, рестораны и т.п.
Казалось бы радоваться всем нужно: вот человек работает для души, потому что хочет сделать круто в провинциальной команде и деньги не так важны. А выкрутили, будто не уважают его
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugenio Ar
Думаю, там не стоит вопрос денег. Наверняка сотрудничество взаимно комфортное. У человека полный карт-бланш и нет давления.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zenitka
Конечно ,Игорь Ларионов заслуживает гораздо большей зарплаты.Есть как бы тренеры,которые получают в 3 раза больше при сомнительных достижениях и результатах
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Павлов
если Ларионов продолжает тренеровть, значит его всё устраивает. это надо пересмотреть другим клубам ЗП тренерам, особенно где хотя бы страдает результат, не беру уже качество самой игры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий