Генменеджер «Торпедо» о Ларионове: «С его зарплатой все будет в порядке, не волнуйтесь. Он заслуживает максимального уважения»

Генменеджер «Торпедо» прокомментировал информацию о зарплате Игоря Ларионова.

– В последнее время поднялась шумиха, что Игорь Ларионов получает мало – лишь 17 миллионов рублей за сезон. И с этим «Торпедо» ничего не делает. Хотя действует второй год его двухлетнего контракта, и эти контракты обычно не пересматривают. Какая реакция у вас?

– Любая такая шумиха скорее неприятна, хотя мы к ней относимся спокойно. Мы с Игорем Николаевичем знаем, что делаем, какая у нас идея. Во-вторых, определенная информация не соответствует действительности. И вся мотивационная и финансовая система работает в клубе по-другому.

Да, у многих наших игроков тоже небольшие зарплаты. И я это могу искренне сказать вам под запись. Хотя вроде бы это влечет какие-то последствия. Но я объясняю это спокойно…

– Потому что есть бонусы.

– Да, у ребят есть командные бонусы. Если мы в порядке, если мы играем – и зарабатываем, а не получаем – то все хорошо. У нас конкурентные зарплаты. И они будут больше.

Разумеется, Игорь Николаевич заслуживает максимального уважения. И я уверен, с его зарплатой все будет в порядке, не волнуйтесь. Но у таких сравнений в прессе, когда вылетают эти темы, наверняка немного другие цели, чем защитить Ларионова…

– «Торпедо» хотят расшатать?

– Как показывает практика, да будет так. Чем больше говорят плохого про «Торпедо», и чем хуже прогнозы, тем лучше мы играем.

– Я уточню: у вас бонусы за каждый раунд? Или надо выиграть Кубок Гагарина?

– Можно я это оставлю без комментариев? Это внутренняя кухня. И это наше ноу-хау. Когда придет время, я этим с удовольствием поделюсь. Самое главное, это работает, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.