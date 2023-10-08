«Кто ворчит, фамилии? Расстреляем всех недовольных!» Разин пошутил о реакции фанатов «Металлурга» на ротацию

Теги Салават Юлаев Металлург Мг болельщики КХЛ Андрей Разин Григорий Дронов Денис Зернов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин пошутил о недовольстве болельщиков ротацией.

«Металлург» сегодня проиграл  «Салавату Юлаеву» (2:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Болельщики уже начинают ворчать о ротации.

– А кто начинает ворчать? Какие фамилии болельщиков? Расстреляем всех недовольных!

Еще раз повторю – календарь тяжелый, у нас, помимо того, что больше нас только «Куньлунь» сыграл, мы ездим в поездки на автобусе, потом на самолете, и это очень тяжело.

Мы не то что меняем сочетания из-за того, что мы вот такие, ищем. У нас есть связки, которые не меняются. Последнюю игру Зернов отыграл не на своем уровне. Дронов последние три игры сыграл неплохо, но не на своем уровне. Поэтому идет ротация.

Мы даем людям отдохнуть, перезагрузиться, чтобы они посмотрели хоккей со стороны. Такие полувыходные, лайтовые дни, когда человеку надо чуть-чуть отвлечься от хоккея, потому что очень тяжело. Когда-никогда наступает усталость, она никуда не денется.

Но учитывая все эти сложности, мы сегодня игру-то не провалили. Мы 20 минут провели в чужой зоне, контролируя шайбу, нанесли кучу бросков. Но вот не пошла она! В наши ворота все залетело, две неимоверные – из-за ворот, когда сами себе забили. Ошибались, кстати, не только мы, еще некоторые люди ошибались. Так бывает, вот все срослось.

А то, что болельщики недовольны, ну, блин… Хочу пожелать болельщикам – потерпите. Повторяю – спасибо настоящим болельщикам, а сегодня их было практически 100%, которые не ушли при счете 0:6, а до конца болели.

Мы хоккей видим под другим углом, знаем, что у кого-то может быть микротравма, кто-то может быть после повреждения, у кого-то ОРВИ может быть, сопливит.

Ротация не из-за того, что я такой, приснилось мне что-то, и я взял, все поменял. А все делается с умом. За 17 игр у нас всего три поражения без очков. При таком календаре. Я как тренер командой доволен, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

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3 комментария

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4ndzhkv
Ответ ivan555navi
Как говорили древние римляне - "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Если бы такие слова сказал РР, то тут была бы буря в стакане воды и обвинения во всём и вся. А так, сказал Разин, ну и сказал, никто никакого возмущения не высказывает.
йозе, перелогинься.
А лучше посмотри еще пару матчей НХЛ на VHS или выиграй Кубок Стенли на приставке.
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DimaNN
Ответ ivan555navi
Как говорили древние римляне - "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Если бы такие слова сказал РР, то тут была бы буря в стакане воды и обвинения во всём и вся. А так, сказал Разин, ну и сказал, никто никакого возмущения не высказывает.
Разин - это интересная, незаурядная и яркая личность. Со своим особым чувством юмора. Человек, который знает хоккей от и до, и как игрок и как тренер, имеет огромный опыт. Что тут сравнивать с ним напыщенного мажора? Смешно..
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