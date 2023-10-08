Козлов о 6:2 с «Металлургом»: «Действовали самоотверженно. Ребята реализовали моменты, были агрессивными, лезли на ворота. Игра была целостной»

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (6:2).

– Хороший матч от нас. Много забили, отлично начали. Сегодня была хорошая реализация.

Во втором [периоде] был ключевой момент: мы стали удаляться, « » снимал вратаря, но мы выстояли и самоотверженно сыграли. Башкиров сделал хет-трик, кстати, тоже в меньшинстве. Игра была целостной.

– Вы говорили, что где-то не хватает злости. Сегодня с ней было все в порядке?

– Много забили, действовали самоотверженно. Сегодня с этим аспектом все было в порядке. Ребята реализовали свои моменты, были агрессивными, лезли на ворота.

– За счет чего так хорошо выглядит тройка Пименова? В начале чемпионата у них были трудности.

– Они втянулись. вернулся в строй. Они хорошо выглядят, есть химия.

– Почему в заявке не было ?

– По семейным обстоятельствам уехал в Уфу. Вроде все нормально, слава богу.

– Почему не играет , как вы видите его роль?

– Он часть нашей команды, хороший центральный нападающий, габаритный. Дали отдохнуть, подтянуть физическую форму.

Кузьмин тоже должен играть. У нас много серий с матчами подряд. Мы пытаемся распределить нагрузки. Подстраиваемся под реальность сезона. Шаров тоже пропускал матч, сегодня вышел, – сказал главный тренер « » Виктор Козлов.