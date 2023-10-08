Козлов о 6:2 с «Металлургом»: «Действовали самоотверженно. Ребята реализовали моменты, были агрессивными, лезли на ворота. Игра была целостной»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (6:2).
– Хороший матч от нас. Много забили, отлично начали. Сегодня была хорошая реализация.
Во втором [периоде] был ключевой момент: мы стали удаляться, «Металлург» снимал вратаря, но мы выстояли и самоотверженно сыграли. Башкиров сделал хет-трик, кстати, тоже в меньшинстве. Игра была целостной.
– Вы говорили, что где-то не хватает злости. Сегодня с ней было все в порядке?
– Много забили, действовали самоотверженно. Сегодня с этим аспектом все было в порядке. Ребята реализовали свои моменты, были агрессивными, лезли на ворота.
– За счет чего так хорошо выглядит тройка Пименова? В начале чемпионата у них были трудности.
– Они втянулись. Данил Алалыкин вернулся в строй. Они хорошо выглядят, есть химия.
– Почему в заявке не было Самонова?
– По семейным обстоятельствам уехал в Уфу. Вроде все нормально, слава богу.
– Почему не играет Гуськов, как вы видите его роль?
– Он часть нашей команды, хороший центральный нападающий, габаритный. Дали отдохнуть, подтянуть физическую форму.
Кузьмин тоже должен играть. У нас много серий с матчами подряд. Мы пытаемся распределить нагрузки. Подстраиваемся под реальность сезона. Шаров тоже пропускал матч, сегодня вышел, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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