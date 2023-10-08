Козлов о 6:2 с «Металлургом»: «Действовали самоотверженно. Ребята реализовали моменты, были агрессивными, лезли на ворота. Игра была целостной»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Александр Шаров Глеб Кузьмин Данил Алалыкин Данил Башкиров Матвей Гуськов Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (6:2).

– Хороший матч от нас. Много забили, отлично начали. Сегодня была хорошая реализация.

Во втором [периоде] был ключевой момент: мы стали удаляться, «Металлург» снимал вратаря, но мы выстояли и самоотверженно сыграли. Башкиров сделал хет-трик, кстати, тоже в меньшинстве. Игра была целостной.

– Вы говорили, что где-то не хватает злости. Сегодня с ней было все в порядке?

– Много забили, действовали самоотверженно. Сегодня с этим аспектом все было в порядке. Ребята реализовали свои моменты, были агрессивными, лезли на ворота.

– За счет чего так хорошо выглядит тройка Пименова? В начале чемпионата у них были трудности.

– Они втянулись. Данил Алалыкин вернулся в строй. Они хорошо выглядят, есть химия.

– Почему в заявке не было Самонова?

– По семейным обстоятельствам уехал в Уфу. Вроде все нормально, слава богу.

– Почему не играет Гуськов, как вы видите его роль?

– Он часть нашей команды, хороший центральный нападающий, габаритный. Дали отдохнуть, подтянуть физическую форму.

Кузьмин тоже должен играть. У нас много серий с матчами подряд. Мы пытаемся распределить нагрузки. Подстраиваемся под реальность сезона. Шаров тоже пропускал матч, сегодня вышел, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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2 комментария

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azam.iksanov.77@gmail.com
Вот сегодня красавцы 💯👍быстрые выходы из зоны .в своей не возились.Спортивная злость и нацеленность на ворота сделали своё дело.Так держать и в следующих матчах.Молодчики
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Ачиваков Марат
На одном коньке сейчас не прокатит, полная самоотдача, постоянная нацеленость на ворота, прессинг по всей площадке, защита своих ворот всей командой, как итог победа. Молодцы вся команда, так держать!
+1
0
+1
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