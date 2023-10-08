Разин после 2:6 от «Салавата»: «Носы не вешаем, едем в тяжелую поездку. «Самолетные ноги» у нас будут. Календарь тяжелый, но интересный»

Андрей Разин высказался после поражения от «Салавата Юлаева» (2:6).

«Хотелось бы извиниться перед зрителями за результат. Спасибо им, что поддерживали всю игру, не расходились.

Такое бывает, плюс надо отдать должное « », они вышли сегодня умирать. Все было четко, по заданию, плюс самоотверженность у них была на высоком уровне.

Такие игры все равно идут на пользу. Проиграть 2:6, 0:10 или 0:1 – все равно поражение есть поражение. Такие поражения как раз легче переживаются, чем 2:3, как у нас было с «Куньлунем». Здесь все понятно, где что не получилось.

Носы не вешаем, едем в тяжелую поездку. Как сейчас стала знаменитой фраза – «самолетные ноги» у нас будут. Календарь тяжелый, но интересный. Сделаем выводы и идем дальше», – сказал главный тренер « » .