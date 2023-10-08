Разин после 2:6 от «Салавата»: «Носы не вешаем, едем в тяжелую поездку. «Самолетные ноги» у нас будут. Календарь тяжелый, но интересный»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Андрей Разин календарь Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин высказался после поражения от «Салавата Юлаева» (2:6).

«Хотелось бы извиниться перед зрителями за результат. Спасибо им, что поддерживали всю игру, не расходились.

Такое бывает, плюс надо отдать должное «Салавату», они вышли сегодня умирать. Все было четко, по заданию, плюс самоотверженность у них была на высоком уровне.

Такие игры все равно идут на пользу. Проиграть 2:6, 0:10 или 0:1 – все равно поражение есть поражение. Такие поражения как раз легче переживаются, чем 2:3, как у нас было с «Куньлунем». Здесь все понятно, где что не получилось.

Носы не вешаем, едем в тяжелую поездку. Как сейчас стала знаменитой фраза – «самолетные ноги» у нас будут. Календарь тяжелый, но интересный. Сделаем выводы и идем дальше», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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12 комментариев

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Михаил Барвинский
Ответ Ебздрогыч
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да Разин просто в прикол сказанул это...
+25
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PearlG
А что, есть люди которые ждут 100% побед от нынешнего Металлурга? То что сейчас команда в самом верху таблицы, уже удивиляет. Поражения будут и это нормально. Пока нет причин какой то шум поднимать вообще.
+9
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Ярославец75
Красава, потролил тренера всея Руси🤣🤣🤣
+4
-1
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Разрушающий мифы
Как мне кажется, несмотря на промежуточное лидерство Металлург при Разине всё больше превращается в Северсталь по уровню, только с плохим большинством.
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newyork13
Ответ Stepan Moris
Сегодня Металлург показал все свои минусы! 1. Оборона - проходной двор. 2. В большинстве, даже играя 6 на 4 никакого креатива. Пас на синюю защитнику, бросок, блокировка или в грудь вратарю. У капитана никакой мысли! Просто наброс на ворота! Непонятное решение Разина снимать вратаря! Игры в большинстве все-равно нет, зачем так рисковать???? 3. Ошибки в передачах 4. Ну и Загидулин - это что-то с чем-то. Ни одного спасения. Вторую завез сам. При 3 скакал неизвестно где. Да, ошибки защитников, но психологически, при такой игре голкипера руки у команды опускаются!
Все по делу! Но 4 пункт должен быть 1, так как вратарь это пол команды. И когда он не уверен в себе, мечется из угла в угол ничего не будет получатся. А все игры которые он якобы выиграл, он просто отскочит. Еще раз повторюсь вратарь уровня echl
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Stepan Moris
Сегодня Металлург показал все свои минусы!
1. Оборона - проходной двор.
2. В большинстве, даже играя 6 на 4 никакого креатива. Пас на синюю защитнику, бросок, блокировка или в грудь вратарю. У капитана никакой мысли! Просто наброс на ворота! Непонятное решение Разина снимать вратаря! Игры в большинстве все-равно нет, зачем так рисковать????
3. Ошибки в передачах
4. Ну и Загидулин - это что-то с чем-то. Ни одного спасения. Вторую завез сам. При 3 скакал неизвестно где. Да, ошибки защитников, но психологически, при такой игре голкипера руки у команды опускаются!
+2
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AZA KB MMg
Давно не видел такое-болельщики ММг верили в команду до конца !
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Марат Салихов
Сегодня была славная охота ! 💚👏
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Stepan Moris
Ответ PearlG
А что, есть люди которые ждут 100% побед от нынешнего Металлурга? То что сейчас команда в самом верху таблицы, уже удивиляет. Поражения будут и это нормально. Пока нет причин какой то шум поднимать вообще.
Дело не в сегодняшнем поражении. Мне очень нравится команда Разина. Если учесть, что очень много молодых пацанов, то вообще огонь. Но есть моменты, которые не меняются на протяжении всех игр. Большинство - никакое. Причем, когда играют в большинстве, лично мне, гораздо страшнее, чем когда играют в равных составах. Одно и тоже действие, к которому соперник уже подстроился.
Сегодня при входе в зону СЮ откровенно тормозили. Вместо паса на партнера, непонятные продвижения дальше и, как следствие, либо у борта теряют шайбу, либо втыкаются в противника. А в общем, конечно, ничего страшного в сегодняшнем поражении нет.
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Ачиваков Марат
С чего это умирать, не надо зазнаватся г-н Разин, вы такая же команда, как и все и все зависит от сплочения коллектива и настроя, СЮ просто показал, что они одно целое и им все по плечу.
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Персональные данные Номер 67327384
Сонных мух Кравца можно и с самолетными ногами уделать
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