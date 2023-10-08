Разин после 2:6 от «Салавата»: «Носы не вешаем, едем в тяжелую поездку. «Самолетные ноги» у нас будут. Календарь тяжелый, но интересный»
Андрей Разин высказался после поражения от «Салавата Юлаева» (2:6).
«Хотелось бы извиниться перед зрителями за результат. Спасибо им, что поддерживали всю игру, не расходились.
Такое бывает, плюс надо отдать должное «Салавату», они вышли сегодня умирать. Все было четко, по заданию, плюс самоотверженность у них была на высоком уровне.
Такие игры все равно идут на пользу. Проиграть 2:6, 0:10 или 0:1 – все равно поражение есть поражение. Такие поражения как раз легче переживаются, чем 2:3, как у нас было с «Куньлунем». Здесь все понятно, где что не получилось.
Носы не вешаем, едем в тяжелую поездку. Как сейчас стала знаменитой фраза – «самолетные ноги» у нас будут. Календарь тяжелый, но интересный. Сделаем выводы и идем дальше», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
1. Оборона - проходной двор.
2. В большинстве, даже играя 6 на 4 никакого креатива. Пас на синюю защитнику, бросок, блокировка или в грудь вратарю. У капитана никакой мысли! Просто наброс на ворота! Непонятное решение Разина снимать вратаря! Игры в большинстве все-равно нет, зачем так рисковать????
3. Ошибки в передачах
4. Ну и Загидулин - это что-то с чем-то. Ни одного спасения. Вторую завез сам. При 3 скакал неизвестно где. Да, ошибки защитников, но психологически, при такой игре голкипера руки у команды опускаются!
Сегодня при входе в зону СЮ откровенно тормозили. Вместо паса на партнера, непонятные продвижения дальше и, как следствие, либо у борта теряют шайбу, либо втыкаются в противника. А в общем, конечно, ничего страшного в сегодняшнем поражении нет.