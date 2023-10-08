Разин о судействе после 2:6: «300 тысяч дайте, я все скажу. Как, нет 300 тысяч? В «Спорт-Экспрессе» не платят?»

Андрей Разин попросил 300 тысяч рублей у журналиста после вопроса о судействе.

«Металлург» сегодня проиграл « » (2:6) в матче Фонбет чемпионата .

– Оцените эпизод со сломанной клюшкой ?

– Сегодня все из рук валилось. Если до такого доходит, что происходит вбрасывание, а у нас человек клюшку проверяет, она ломается, к нему шайба отскакивает… Что тут комментировать, бывает такое.

– Что хотели бы узнать у арбитра после просмотра второго гола «Салавата»?

– 300 тысяч дайте, я все скажу. Как, нет 300 тысяч? В « » не платят? Другому журналисту вон, как писали, платят. Надо искать пути! – сказал главный тренер « » Разин.

Напомним, что в сентябре 2022 года Разин, тренировавший «Северсталь», был оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение судей.