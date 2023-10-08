Разин о судействе после 2:6: «300 тысяч дайте, я все скажу. Как, нет 300 тысяч? В «Спорт-Экспрессе» не платят?»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг судьи КХЛ Андрей Разин Валерий Орехов Спорт-Экспресс Чемпионат.com деньги Хоккей

Андрей Разин попросил 300 тысяч рублей у журналиста после вопроса о судействе.

«Металлург» сегодня проиграл  «Салавату Юлаеву» (2:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Оцените эпизод со сломанной клюшкой Орехова?

– Сегодня все из рук валилось. Если до такого доходит, что происходит вбрасывание, а у нас человек клюшку проверяет, она ломается, к нему шайба отскакивает… Что тут комментировать, бывает такое.

– Что хотели бы узнать у арбитра после просмотра второго гола «Салавата»?

– 300 тысяч дайте, я все скажу. Как, нет 300 тысяч? В «Спорт-Экспрессе» не платят? Другому журналисту вон, как писали, платят. Надо искать пути! – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

Напомним, что в сентябре 2022 года Разин, тренировавший «Северсталь», был оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение судей.

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4 комментария

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Magnit102
Андрей Владимирович,обделались мы сегодня по полной,чего уж тут на судей кивать...... Салават с заслуженной победой.
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Ачиваков Марат
Г н Разин просто просмотрите эпизод с пропущенной шайбой, очки вам в помощь.
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Radik_2.0
бомбалейло на ровном месте имхо
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Разрушающий мифы
Если вы не хотите увидеть шайбу в своих воротах, это не значит что её не видят все остальные.
+4
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