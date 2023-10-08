Алексей Василевский о голе в матче с «Металлургом»: «Козлов всегда говорит защитникам подключаться и брать игру на себя. Это мы и сделали»

Алексей Василевский подвел итоги матча «Салавата» с «Металлургом» (6:2).

– После первого матча поменяли настрой, хотя не скажу, что мы плохо настроились на первую игру. У нас было много удалений в том матче, они нас за это наказали.

Сегодня удалений было меньше, мы забили первыми, и это придало нам уверенность. Четыре шайбы в первом периоде, продолжили играть строго и не удаляться.

– Весь матч продолжали давить и идти вперед. Откуда силы после такого выезда?

– У нас сегодня Ежов тащил, держал в игре. За счет его уверенности мы шли вперед.

– У вас получилась потрясающая шайба. Какие были первые эмоции после гола?

– Эмоции классные, наконец-то я забил гол за родную команду. Последний раз забивал за «Салават» в 2013 году, был совсем молодой.

Виктор Козлов всегда говорит защитникам подключаться и брать игру на себя. Это мы и сделали.

– В голове до этого проматывали, какой будет эта первая шайба?

– Конечно, проматывал. Хотелось забить еще на родной арене. Думаю, все еще впереди, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.