Капризов занял 12-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Кросби – 13-й, Василевский – 19-й, Шестеркин – 20-й

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Капризов, Василевский и Шестеркин вошли в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.

Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 20-го по 11-е место.

Кирилл Капризов занял 12-е место, Андрей Василевский – 19-е, Игорь Шестеркин – 20-е.

20. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

19. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

18. Тейдж Томпсон («Баффало»)

17. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»)

16. Адам Фокс («Рейнджерс»)

15. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

14. Митч Марнер («Торонто»)

13. Сидни Кросби («Питтсбург»)

12. Кирилл Капризов («Миннесота»)

11. Джейсон Робертсон («Даллас»)

Сорокин занял 26-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Панарин – 30-й, Барков – 22-й, Карлссон – 21-й

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10 комментариев

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Андрей Герасимов
Ответ TR31HK
А Куч был уже раньше? Если нет, то выше Кирилла не будет никого уже наверное... Удачи нашим парням, в гонке бомбардиров, и хорошего всем хоккея)))) скорее бы уже регулярка, ждём!!!!!
Никиты не было, будет 5-10-м.
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TR31HK
А Куч был уже раньше? Если нет, то выше Кирилла не будет никого уже наверное... Удачи нашим парням, в гонке бомбардиров, и хорошего всем хоккея)))) скорее бы уже регулярка, ждём!!!!!
+3
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+3
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Mephi027
Сенсация! Кросби уделывает Овечкина под конец карьеры!

Он 13 в рейтинге, а Овечкин только в 4м десятке! 20 мест разницы.

Вот такие пироги.
+3
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FaithDevotion
Вася прям под стать номеру драфта)
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bailen
Макар
МакКинон
МакДевид
Драйз
Паста
Мэтьюз
Рантанен
Ткачук
Кучеров

Кто еще? Двоих забыл 🤷🏻‍♂️
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37old
О, Кросби не попал в топ-10. Интересно. И кто остался? Макдэвид, Маккиннон Драйзайтль, Мэтьюз, Макар, Пастрняк, Кучеров, ТкачакМ, ХьюзДж, Рантанен?
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ruslanych
Ответ TR31HK
А Куч был уже раньше? Если нет, то выше Кирилла не будет никого уже наверное... Удачи нашим парням, в гонке бомбардиров, и хорошего всем хоккея)))) скорее бы уже регулярка, ждём!!!!!
Куч в десятке будет. Вместе с Макди, немцем, Маккиноном, Пастой, Макаром Рантаненом и еще кто нибудь)
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YoRHa
Ответ Mephi027
Сенсация! Кросби уделывает Овечкина под конец карьеры! Он 13 в рейтинге, а Овечкин только в 4м десятке! 20 мест разницы. Вот такие пироги.
Так там и разница 2 года. Неизвестно, в каком десятке будет Кросби в свои 38.
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