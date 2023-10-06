Капризов занял 12-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Кросби – 13-й, Василевский – 19-й, Шестеркин – 20-й

Капризов, Василевский и Шестеркин вошли в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.

Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 20-го по 11-е место.

Кирилл Капризов занял 12-е место, Андрей Василевский – 19-е, Игорь Шестеркин – 20-е.

20. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

19. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

18. Тейдж Томпсон («Баффало»)

17. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»)

16. Адам Фокс («Рейнджерс»)

15. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

14. Митч Марнер («Торонто»)

13. Сидни Кросби («Питтсбург»)

12. Кирилл Капризов («Миннесота»)

11. Джейсон Робертсон («Даллас»)

Сорокин занял 26-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Панарин – 30-й, Барков – 22-й, Карлссон – 21-й