Капризов занял 12-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Кросби – 13-й, Василевский – 19-й, Шестеркин – 20-й
Капризов, Василевский и Шестеркин вошли в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.
Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 20-го по 11-е место.
Кирилл Капризов занял 12-е место, Андрей Василевский – 19-е, Игорь Шестеркин – 20-е.
20. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
19. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
18. Тейдж Томпсон («Баффало»)
17. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»)
16. Адам Фокс («Рейнджерс»)
15. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
14. Митч Марнер («Торонто»)
13. Сидни Кросби («Питтсбург»)
12. Кирилл Капризов («Миннесота»)
11. Джейсон Робертсон («Даллас»)
Сорокин занял 26-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Панарин – 30-й, Барков – 22-й, Карлссон – 21-й
Он 13 в рейтинге, а Овечкин только в 4м десятке! 20 мест разницы.
Вот такие пироги.
МакКинон
МакДевид
Драйз
Паста
Мэтьюз
Рантанен
Ткачук
Кучеров
Кто еще? Двоих забыл 🤷🏻♂️