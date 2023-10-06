Мильштейн о Сергачеве: «У него есть цель в этом году – стать первым защитником «Тампы»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Михаил Сергачев Дэн Мильштейн Чемпионат.com Максим Грошев Хоккей

Дэн Мильштейн сообщил, что Михаил Сергачев хочет стать первым защитником «Тампы».

«Никита Кучеров в этом году почти все лето работал над маленькими деталями, потому что хочет стать еще лучше. Он взял себе только неделю отпуска. Никита много трудился на самой арене, взял под крыло Максима Грошева, провел много времени с ним.

Михаил Сергачев? У него в этом году есть цель – стать первым защитником «Тампы», – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн.

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2 комментария

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Spacey7
Мишаня должее только прибавлять, защитники сильно лучше играют ближе к 28-30. В ближайшие 3-5 лет можно стать топ 5 защей в мире. Скорость еще есть и здоровье, пии этом кабанеешь и сила просто лютая. В 22, когда он начал играть, такой силы нет
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Fanático
Он им уже по ходу прошедшего сезона стал
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