Мильштейн о Сергачеве: «У него есть цель в этом году – стать первым защитником «Тампы»

Дэн Мильштейн сообщил, что Михаил Сергачев хочет стать первым защитником «Тампы».

« в этом году почти все лето работал над маленькими деталями, потому что хочет стать еще лучше. Он взял себе только неделю отпуска. Никита много трудился на самой арене, взял под крыло , провел много времени с ним.

? У него в этом году есть цель – стать первым защитником « », – сказал хоккейный агент .