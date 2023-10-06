Мильштейн о Сергачеве: «У него есть цель в этом году – стать первым защитником «Тампы»
Дэн Мильштейн сообщил, что Михаил Сергачев хочет стать первым защитником «Тампы».
«Никита Кучеров в этом году почти все лето работал над маленькими деталями, потому что хочет стать еще лучше. Он взял себе только неделю отпуска. Никита много трудился на самой арене, взял под крыло Максима Грошева, провел много времени с ним.
Михаил Сергачев? У него в этом году есть цель – стать первым защитником «Тампы», – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн.
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