Кучеров споткнулся и врезался в борт в концовке выставочного матча с «Флоридой». Купер сказал, что он в порядке
Никита Кучеров врезался в борт в концовке выставочного матча против «Флориды».
«Лайтнинг» уступили «Пантерс» (3:6) в очередном предсезонном матче.
Россиянин забросил одну из шайб своей команды. За минуту до конца игры форвард упал на лед без прямого контакта с соперником, врезавшись в борт. После этого Кучеров ушел со льда.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер сказал, что игрок потерял лезвие конька.
«Чуть сердце не остановилось, но с ним все будет в порядке», – сказал Купер.
Комментарии