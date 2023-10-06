Кучеров споткнулся и врезался в борт в концовке выставочного матча с «Флоридой». Купер сказал, что он в порядке

Теги выставочные матчи Тампа-Бэй Флорида НХЛ Никита Кучеров Джон Купер Хоккей

Никита Кучеров врезался в борт в концовке выставочного матча против «Флориды».

«Лайтнинг» уступили «Пантерс» (3:6) в очередном предсезонном матче. 

Россиянин забросил одну из шайб своей команды. За минуту до конца игры форвард упал на лед без прямого контакта с соперником, врезавшись в борт. После этого Кучеров ушел со льда. 

Главный тренер «Тампы» Джон Купер сказал, что игрок потерял лезвие конька. 

«Чуть сердце не остановилось, но с ним все будет в порядке», – сказал Купер. 

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