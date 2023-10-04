Сорокин занял 26-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Панарин – 30-й, Барков – 22-й, Карлссон – 21-й

Артемий Панарин и Илья Сорокин вошли в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.

Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 30-го по 21-е место.

Панарин занял 30-е место, Сорокин – 26-е.

30. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

29. Роман Йоси («Нэшвилл»)

28. Джек Айкел («Вегас»)

27. Миро Хейсканен («Даллас»)

26. Илья Сорокин («Айлендерс»)

25. Расмус Далин («Баффало»)

24. Тим Штюцле («Оттава»)

23. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

22. Александр Барков («Флорида»)

21. Эрик Карлссон («Питтсбург»)

Овечкин занял 33-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Нюландер – 40-й, Маршанд – 38-й, Брэди Ткачак – 31-й