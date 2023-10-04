Сорокин занял 26-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Панарин – 30-й, Барков – 22-й, Карлссон – 21-й

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Артемий Панарин и Илья Сорокин вошли в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.

Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 30-го по 21-е место.

Панарин занял 30-е место, Сорокин – 26-е.

30. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

29. Роман Йоси («Нэшвилл»)

28. Джек Айкел («Вегас»)

27. Миро Хейсканен («Даллас»)

26. Илья Сорокин («Айлендерс»)

25. Расмус Далин («Баффало»)

24. Тим Штюцле («Оттава»)

23. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

22. Александр Барков («Флорида») 

21. Эрик Карлссон («Питтсбург») 

Овечкин занял 33-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Нюландер – 40-й, Маршанд – 38-й, Брэди Ткачак – 31-й

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5 комментариев

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ermol@y
Ответ Maxim Shumov
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Рейтинг не по качеству контрактов, а по мастерству, результату и т.д. Артемий звезда лиги, в прошлом сезоне очков набрал больше, не говоря уже про карьеру. Немец в ПО не попал, очков набрал меньше, как бренд в лиге ему до хлебушка ещё доказывать и доказывать. Ну а последнее твое предложение явно говорит о том, что ты как раз имеешь негатив к россиянам
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Комнатный олень
Полузащитник 21🤦🤦🤦
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ermol@y
Что сделал такого немец, что он выше Панары?
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The world champion 1998
Айкел, проведший крутой ПО, не низковато?
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Maxim Shumov
Ответ ermol@y
Что сделал такого немец, что он выше Панары?
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The world champion 1998
Ответ Maxim Shumov
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Возможно. Но чем именно Штюцле был круче?
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