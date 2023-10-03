Овечкин занял 33-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Нюландер – 40-й, Маршанд – 38-й, Брэди Ткачак – 31-й

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Александр Овечкин вошел в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.

Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 40-го по 31-е место. 

Капитан «Вашингтона» Овечкин занял 33-е место.

40. Вильям Нюландер («Торонто»)

39. Роопе Хинтц («Даллас»)

38. Брэд Маршанд («Бостон»)

37. Нико Хишир («Нью-Джерси»)

36. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)

35. Себастьян Ахо («Каролина»)

34. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

33. Александр Овечкин («Вашингтон»)

32. Чарли Макэвой («Бостон»)

31. Брэди Ткачак («Оттава») 

Бедард занял 48-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Стэмкос – 41-й, Пьетранжело – 49-й

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7 комментариев

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hhlg
Ответ Maxim Shumov
У фанов Саши опять повидло потекло от малейшей критики
Пока течёт только у тебя ;)
+2
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+2
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Philatelist79
Все канадцы будут наверху.
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Пинающий Достоинства
Ну не, кого-нибудь немца или Ткачука засунут ещё)
0
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Maxim Shumov
Ответ Maxim Shumov
У Овечкина -16 в этом сезоне, что он делает на 33-м месте? У многих и очков больше и полезность куда лучше
У фанов Саши опять повидло потекло от малейшей критики
+1
-1
0
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ruslanych
Ответ Philatelist79
Все канадцы будут наверху.
Макди, немец, усатый, Ткачук, Макиннон, Макар, Кучеров, Марнер возможно. Ну еще двое, фиг знает.
0
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