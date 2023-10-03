Овечкин занял 33-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Нюландер – 40-й, Маршанд – 38-й, Брэди Ткачак – 31-й
Александр Овечкин вошел в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.
Канадский телеканал в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Сегодня TSN опубликовал список с 40-го по 31-е место.
Капитан «Вашингтона» Овечкин занял 33-е место.
40. Вильям Нюландер («Торонто»)
39. Роопе Хинтц («Даллас»)
38. Брэд Маршанд («Бостон»)
37. Нико Хишир («Нью-Джерси»)
36. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)
35. Себастьян Ахо («Каролина»)
34. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
33. Александр Овечкин («Вашингтон»)
32. Чарли Макэвой («Бостон»)
31. Брэди Ткачак («Оттава»)
Бедард занял 48-е место в топ-50 игроков НХЛ по версии TSN, Стэмкос – 41-й, Пьетранжело – 49-й
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