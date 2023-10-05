Третьяк о допуске юниорских сборных России до турниров: «ФХР обращалась. Сейчас пошлем еще одно письмо»

ФХР попросит ИИХФ допустить до международных турниров юниорские сборные России.

«Мы обращались по этому вопросу. Сейчас пошлем еще одно письмо.

Пример ФИФА и УЕФА? Хорошо, что появилась звездочка. Дай Бог, чтобы она засверкала для других», – сказал Владислав Третьяк.

Ранее УЕФА принял решение допустить команды России до 17 лет к турнирам.

Президент ИИХФ Люк Тардиф говорил, что организация не планирует обсуждать возвращение юниорских сборных России на международные соревнования на конгрессе, который пройдет 5-7 октября в Португалии.