Третьяк о допуске юниорских сборных России до турниров: «ФХР обращалась. Сейчас пошлем еще одно письмо»

Теги ФХР ИИХФ Владислав Третьяк КХЛ сборная России U17 ТАСС Хоккей

ФХР попросит ИИХФ допустить до международных турниров юниорские сборные России.

«Мы обращались по этому вопросу. Сейчас пошлем еще одно письмо.

Пример ФИФА и УЕФА? Хорошо, что появилась звездочка. Дай Бог, чтобы она засверкала для других», – сказал Владислав Третьяк.

Ранее УЕФА принял решение допустить команды России до 17 лет к турнирам.

Президент ИИХФ Люк Тардиф говорил, что организация не планирует обсуждать возвращение юниорских сборных России на международные соревнования на конгрессе, который пройдет 5-7 октября в Португалии.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
U18 уже взрослые, а вот за U25 можно походатайствовать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий