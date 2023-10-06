Кожевников о просьбе ФХР допустить юниорские сборные к турнирам: «Попытка – не пытка. Надо пробовать и настойчиво просить»

Александр Кожевников поддержал просьбу к ИИХФ о допуске юниорских сборных.

Ранее о новом письме в адрес Международной федерации хоккея сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Обращение будет направлено на фоне решения ФИФА и УЕФА допустить к международным турнирам футбольные команды из России, составленные из игроков в возрасте до 17 лет.

«Попытка – не пытка. Надо пробовать и стараться всеми правовыми методами добиваться результата в этом направлении.

Естественно, надо настойчиво просить», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Тардиф о допуске футбольных команд России U17 к турнирам: «УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров до 17 лет»