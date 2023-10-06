Кожевников о просьбе ФХР допустить юниорские сборные к турнирам: «Попытка – не пытка. Надо пробовать и настойчиво просить»

Теги ФХР ИИХФ сборная России U18 Александр Кожевников сборная России U17 Хоккей

Александр Кожевников поддержал просьбу к ИИХФ о допуске юниорских сборных.

Ранее о новом письме в адрес Международной федерации хоккея сообщил президент ФХР Владислав Третьяк. 

Обращение будет направлено на фоне решения ФИФА и УЕФА допустить к международным турнирам футбольные команды из России, составленные из игроков в возрасте до 17 лет. 

«Попытка – не пытка. Надо пробовать и стараться всеми правовыми методами добиваться результата в этом направлении.

Естественно, надо настойчиво просить», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Тардиф о допуске футбольных команд России U17 к турнирам: «УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров до 17 лет»

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1 комментарий

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maks44
"Попытка - не пытка. Спрос не ударит в нос. На обиженных воду возят".
Сколько сейчас для нас поговорок подходящих имеется.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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