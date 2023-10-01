Тардиф о допуске футбольных команд России U17 к турнирам: «УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров до 17 лет»
Президент ИИХФ высказался о допуске к турнирам УЕФА российских команд U17.
На этой неделе УЕФА разрешил российским футбольным командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям.
Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.
Международная федерация хоккея пока не планирует идти в этом направлении.
«УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет.
Команды до 18 лет? Решение на сезон-2023/24 уже принято. Это возможно только в сезоне-2024/25, если для этого будут соответствующие условия.
На данный момент мы сконцентрированы на дисциплинарных делах за нарушение правил ИИХФ», – сказал Люк Тардиф.
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