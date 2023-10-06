Ротенберг поздравил Михайлова с днем рождения: «Одной из главных легенд нашего хоккея исполняется 79 лет! Он символ сборной СССР, которая участвовала в Суперсерии»

Роман Ротенберг поздравил Бориса Михайлова с днем рождения.

Сегодня, 6 октября, двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 79 лет.

«От всей души поздравляю Бориса Петровича Михайлова с днем рождения! Сегодня одной из главных легенд нашего хоккея исполняется 79 лет!

Хоккеист Борис Михайлов является символом той самой сборной СССР, которая участвовала в Суперсерии. Все знают, что Борис Петрович был настоящим королем пятака. Это признавали все игроки его поколения.

Однажды мы со сборной летели вместе с нашими прославленными ветеранами, они вспоминали как играли сами, и тут Владимир Владимирович Петров сказал: «Боря, ты все свои шайбы заковырял, а я – забил». В этом простецком «заковырял» было огромное уважение к партнеру, который добился успеха ценой невероятного труда.

Борис Михайлов-тренер начал карьеру у нас в Ленинграде и потом на протяжении долгих лет работал в СКА. Именно под его руководством наша команда дошла до полуфинала Кубка МХЛ в 1994 году.

Я помню слова своей бабушки Нади, которая работала главным поваром на базе СКА в Кавголово. Она всегда с огромной теплотой отзывалась о Борисе Петровиче.

С днем рождения Борис Петрович! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и радости!» – написал первый вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг.