Козлов про 4:0 с «Трактором»: «Важна не только победа; но и содержание игры. Доволен ее качеством: хорошее движение и контроль шайбы»

Теги Салават Юлаев Трактор Виктор Козлов КХЛ Илья Ежов Хоккей

Виктор Козлов оценил победу над «Трактором» (4:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Хороший матч от нас. Хочу отметить Илью Ежова, сыграл на ноль. Когда нужно, мы хорошо прессинговали. Я доволен тем, какую целостность мы показали на протяжении всю игру. Нужно больше таких матчей, я про Доброматч. Это хорошая идея. Дети – наше будущее.

– За счет чего удалось переломить ход первого периода? «Трактор» начал активнее.

– «Трактор» хорошо начал. Хозяева всегда играют активно, когда трибуны погнали вперед. Ежов сделал ключевые сейвы, а мы реализовали свои моменты.

– Почему выбрали сегодня основным Илью Ежова?

– У нас два хороших вратаря. Илья Ежов – опытный голкипер, он хорошо играет, когда свеж и эмоционален.

– Почему Шмелев остался не в заявке?

– У нас Алалыкин вернулся, Сучков ждал своего шанса. Он им воспользовался, выглядел хорошо.

– Это не связано с плохой игрой Шмелева?

– Нет, не связано.

– Можно сказать, что победа сегодня была важнее, чем какое-то качество игры?

– Победы важны. Я доволен качеством игры: хорошее движение, контроль шайбы. Создавали моменты за счет движения и смены мест. Важна не только победа; но и содержание игры, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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2 комментария

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Ачиваков Марат
А что мешает играть так в каждом матче? Потенциал есть, нужна самоотдача, игра спустя рукава победы не принесет. А пока с победой!
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rustam akhmetyanov
Ответ Ачиваков Марат
А что мешает играть так в каждом матче? Потенциал есть, нужна самоотдача, игра спустя рукава победы не принесет. А пока с победой!
Соперники и мешают. Благо Трактор давал мгновенья для принятия решений. Другие команды,тот же Торпедо продыху не давал Салавату.
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