Кулемин о Ротенберге: «Вижу, что человек увлечен хоккеем. У него есть цель побеждать. Мы пересекались в сборной России»

Николай Кулемин отметил, что Роман Ротенберг увлечен хоккеем.

– Никита Задоров своим недавним интервью взбудоражил общественность. Он рассказал, что в сборной полностью отвечал за все, даже за музыку. Какое впечатление лично у вас оставил Ротенберг?

– Мы пересекались в сборной. Он был главой штаба, так что не присутствовал в раздевалке. Не знаю, как он ведет себя в роли главного тренера, так что мне тяжело об этом судить.

Я вижу, что человек увлечен хоккеем и спортом в целом. У него есть цель побеждать.

– Чем еще запомнился Ротенберг за ваши последние чемпионаты мира в 2014 и 2015 годах? Может, на льду он тоже в чем-то участвовал?

– Тогда он еще не принимал участия в подготовке к играм, только занимался организационными вопросами. Он был нашим менеджером, – сказал нападающий « »

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»