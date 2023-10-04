Кулемин о Ротенберге: «Вижу, что человек увлечен хоккеем. У него есть цель побеждать. Мы пересекались в сборной России»

Теги Салават Юлаев СКА Сборная России по хоккею с шайбой Николай Кулемин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Николай Кулемин отметил, что Роман Ротенберг увлечен хоккеем.

– Никита Задоров своим недавним интервью взбудоражил общественность. Он рассказал, что Роман Ротенберг в сборной полностью отвечал за все, даже за музыку. Какое впечатление лично у вас оставил Ротенберг?

– Мы пересекались в сборной. Он был главой штаба, так что не присутствовал в раздевалке. Не знаю, как он ведет себя в роли главного тренера, так что мне тяжело об этом судить. 

Я вижу, что человек увлечен хоккеем и спортом в целом. У него есть цель побеждать.

– Чем еще запомнился Ротенберг за ваши последние чемпионаты мира в 2014 и 2015 годах? Может, на льду он тоже в чем-то участвовал?

– Тогда он еще не принимал участия в подготовке к играм, только занимался организационными вопросами. Он был нашим менеджером, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

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2 комментария

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Ачиваков Марат
У нас и артисты в думе сидят. Почему этого не может быть в КХЛ? Да и со своей ролью он справляется.
+1
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+1
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Санитар-волк
Комики. "Увлечён хоккеем". Не всякому увлечённому в качестве игрушки достаётся ведущий клуб страны. Никита сказал это открыто, а вы тут все - в системе и боитесь.
0
0
0
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