Кулемин о футболе: «Хоккей более силовой, контактный и зрелищный, по моему мнению. Каждый вид спорта уникален и тяжел по-своему»

Теги Егор Титов Салават Юлаев травмы Николай Кулемин премьер-лига Россия Андрей Назаров КХЛ Хоккей

Николай Кулемин поделился мыслями о том, чем хоккей отличается от футбола.

– Андрей Назаров сказал, что хоккей – более мужской вид спорта, чем футбол, где бывает, что игроки валяются. Как считаете, можно ли в этом плане сравнивать эти два вида спорта?

– Я считаю, что мне, как профессиональному хоккеисту, неправильно сравнивать два вида спорта. Каждый вид спорта уникален и тяжел по-своему. Везде получают травмы, везде есть своя специфика.

Хоккей, по моему мнению, более силовой, контактный и зрелищный. Конечно, тяжело судить о другом виде спорта. Каждый – профессионал в своем деле, выкладывается в нем на максимум.

– Меня удивила цитата легенды футбольного «Спартака» Егора Титова: «Футбольный век очень маленький. В хоккее можно играть до 40, потому что на коньках катаешься – оттолкнулся, поехал. В футболе ты сам бегаешь – это намного сложнее. Время летит неумолимо». Что можете об этом сказать?

– Даже не хочу комментировать, у меня это вызывает улыбку. У каждого свое мнение, – сказал хоккеист «Салавата Юлаева» Николай Кулемин.

Назаров о драках: «В футболе коснешься пальцем – падает замертво, валяется. В хоккей играют настоящие мужики. Если игра не идет, хорошая мужская драка не помешает»

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5 комментариев

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Клирик
Хоккей конечно зрелищный, и играл сам раньше, но последние лет пять смотреть перестал, шайбу не вижу))
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Бабло Муани
Парное Фигурное катание самый контактный вид спорта
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Ачиваков Марат
Кто смотрит эту тегомотину под названием футбол?
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parampampam1301
Ответ Клирик
Хоккей конечно зрелищный, и играл сам раньше, но последние лет пять смотреть перестал, шайбу не вижу))
Я по такому же принципу его и не начинал смотреть)
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kosterin_777
Ответ Ачиваков Марат
Кто смотрит эту тегомотину под названием футбол?
Большинство людей на планете это смотрят
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