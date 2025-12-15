Собчак рассказала, как за ней ухаживал Буре: «Очень давно. Он говорит: «Давай посмотрим мои лучшие голы?» Дальше два часа: «Смотри, как я вот классно». А я в душе не ###, что такое хоккей»

Ксения Собчак рассказала, как за ней ухаживал Павел Буре.

Журналистка Ксения Собчак поделилась историей о том, как за ней ухаживал бывший нападающий, член Зала хоккейной славы Павел Буре .

«Это было очень давно. За мной ухаживал Паша Буре. Все красиво, романтичный вечер. Горит камин, свечи, обстановка такая, суперромантическая.

Там большой экран. Он говорит: «Слушай, я что подумал...». А я, надо понимать, ##### (блин), вообще в душе не ### (не знаю), что такое хоккей и как в него играть – примерно знаю, что клюшками надо. Это все, что я знаю.

Чувак, молодой, симпатичный, весь в мышцах, классно, Паша Буре, да, какой-то там классный спортсмен – это все, что я о нем знаю.

Мы сидим. Он говорит: «Я подумал, знаешь классный план на вечер. Давай посмотрим мои лучшие голы?»

##### (блин). Дальше два часа (смеется): «А смотри, как я вот классно, это же было в Канаде в таком-то году». Я такая: «Ну, супер, чувак». Паш, извини, ты классный, люблю», – рассказала Ксения Собчак.