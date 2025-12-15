Собчак рассказала, как за ней ухаживал Буре: «Очень давно. Он говорит: «Давай посмотрим мои лучшие голы?» Дальше два часа: «Смотри, как я вот классно». А я в душе не ###, что такое хоккей»
Журналистка Ксения Собчак поделилась историей о том, как за ней ухаживал бывший нападающий, член Зала хоккейной славы Павел Буре.
«Это было очень давно. За мной ухаживал Паша Буре. Все красиво, романтичный вечер. Горит камин, свечи, обстановка такая, суперромантическая.
Там большой экран. Он говорит: «Слушай, я что подумал...». А я, надо понимать, ##### (блин), вообще в душе не ### (не знаю), что такое хоккей и как в него играть – примерно знаю, что клюшками надо. Это все, что я знаю.
Чувак, молодой, симпатичный, весь в мышцах, классно, Паша Буре, да, какой-то там классный спортсмен – это все, что я о нем знаю.
Мы сидим. Он говорит: «Я подумал, знаешь классный план на вечер. Давай посмотрим мои лучшие голы?»
##### (блин). Дальше два часа (смеется): «А смотри, как я вот классно, это же было в Канаде в таком-то году». Я такая: «Ну, супер, чувак». Паш, извини, ты классный, люблю», – рассказала Ксения Собчак.